De kracht van het kostuum

Flops

Flops zijn er natuurlijk ook. Een van de meest pijnlijke flops in de geschiedenis van het kostuumdrama is de film The Last Duel (2021).

The Last Duel

De film werd geregisseerd door Hollywood-grootheid Ridley Scott en iedereen dacht dat de film – met de absolute sterrencast Matt Damon, Ben Affleck, Adam Driver en Jodie Comer – een gegarandeerd succes zou worden. De film had een gigantisch productiebudget van meer dan 100 miljoen dollar, maar bracht wereldwijd slechts een kleine 30 miljoen dollar op.

De film flopte om een aantal duidelijke redenen.

1. Een loodzwaar en pijnlijk thema

Hoewel traditionele kostuumdrama’s vaak draaien om romantiek en verleiding, ging The Last Duel over een waargebeurd verhaal: in het 14e-eeuwse Frankrijk beschuldigt een vrouw (Marguerite de Carrouges) de beste vriend van haar man van verkrachting. Dit expliciete thema van seksueel misbruik schrikte het traditionele ‘escapistische’ kostuumdrama-publiek massaal af.

2. De complexe vertelstructuur

De film gebruikt een ‘Rashomon-structuur’: hetzelfde verhaal wordt drie keer achter elkaar verteld, telkens vanuit het perspectief van een ander hoofdpersonage. Critici vonden dit filmisch briljant, maar het grote bioscooppubliek vond de herhaling te traag, te vermoeiend en te deprimerend.

3. De ‘Millennial-schuld’ en marketing

De regisseur Ridley Scott gaf de schuld aan de millennials. Jongere generaties willen niets meer leren in de bioscoop, vond hij. Maar in feite had de marketingcampagne het verkeerd gedaan. De trailers lieten de film overkomen als de zoveelste hersenloze, middeleeuwse actiefilm, waardoor het intellectuele drama-publiek thuisbleef.

4. Bioscoopangst door de pandemie

En tot slot kwam de film vlak na de coronaperiode uit, waarin veel mensen (uit de doelgroep) nog erg terughoudend warenmom weer naar de bioscoop te gaan.

Cleopatra

Cleopatra (1963): Met Elizabeth Taylor in de hoofdrol. Deze film was destijds de duurste productie ooit. Hoewel de film veel bioscoopbezoekers trok, waren de megakosten voor de duizenden handgemaakte historische kostuums en sets zo hoog dat de studio (20th Century Fox) bijna failliet ging.