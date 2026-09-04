EZVIZ laat breed portfolio zien: Van camera’s tot schoonmaakrobots

EZVIZ heeft een grote stand op de IFA 2026 in Berlijn die bestaat uit vijf verbonden zones. Zo krijgen mensen een kijkje op de nieuwe producten van camerabeveiliging en slimme toegang naar robotica en entertainment. Wat heeft het merk de komende tijd voor ons in petto? Allereerst de nieuwe beveiligingscamera’s van het merk.

De bekabelde H90f en de batterijgevoede HB90f bouwen voort op de 90 Duals. Drie lenzen en 12x gecombineerde zoom brengen zowel brede terreinen als details op grotere afstand in beeld, bijvoorbeeld rond erven en landerijen. Ook is daar de nieuwe 3K-serie met twee lezen met de CB30 en CB60. Deze werken op een batterij en zijn magnetisch te bevestigen. De CB60 combineert 8x zoom met een verbinding die kan wisselen tussen 4G en wifi. Daardoor blijft de camera ook bruikbaar op plekken waar het wifi-signaal niet komt.

EZVIZ MIRA

EZVIZ zet ook flink in op kunstmatige intelligentie die lokaal werkt. Zo is daar het EZVIZ MIRA-model dat rechtstreeks op nieuwe apparaten draait en ondersteunt bij functies als detectie, zoeken en beheer. De verwerking verloopt volgens het merk dus niet via de cloud, maar echt lokaal op het apparaat. Hiervoor heeft het merk onder andere het EZVIZ AI CoreX-thuisstation ontworpen waar EZVIZ MIRA lokaal op draait. Dit is vooral handig voor mensen die meerdere apparaten van het merk wil samenbrengen, alhoewel ook individuele producten voorzien worden van AI-functies. Het merk benadrukt dat de detectie zonder abonnement te gebruiken is.

EZVIZ toont verder nieuwe videodeurbellen en deurspioncamera’s met AI, zoals de EP8 Ultra met lokale AI-functies die je via een interactief scherm kunt gebruiken. Voor poorten en opritten is daar de HP7 Pro-video-intercom met sleutelloze toegang, 4K-video en centraal beheer en de HG2 600 Pro-poortopener voor voertuigen.