Review: Marshall Heston 120 – Atmos-geluid uit een iconisch design

Met de Heston 120 brengt Marshall voor het eerst een soundbar, die netjes de kloof tussen de Bluetooth-speakers en gitaarversterkers opvult. Met een 5.1.2-weergave belooft het omhullend Dolby Atmos-geluid, en dat vanuit een soundbar met een iconisch design.
In het straatbeeld kom je Marshall continu tegen. De koptelefoons en ook de Bluetooth-speakers van het merk zijn heel populair. Hun retro aandoende design is bovendien heel onderscheidend vergeleken met de überstrakke ontwerpen van Apple en Sony. Of iedereen dan doorheeft dat de designs een regelrechte verwijzing zijn naar de gitaarversterkers waarmee de Marshall-naam synoniem staat? Misschien niet, al zullen de meeste muziekfans het ongetwijfeld herkennen.
Marshall brengt nu twee soundbars uit, waarvan de Heston 120 het grootste model is. Het is een 5.1.2-soundbar die voorzien is van elf speakers, inclusief twee stuks die naar boven zijn gericht. Hierdoor kan hij het Dolby Atmos- en DTS:X-geluid zoals het hoort weergeven. Zoals je van een high-end soundbar mag verwachten, is hij voorzien van voldoende ingangen en streamingopties. Al maakt Marshall op deze gebieden heel eigen én interessante keuzes.
De Heston 120 ligt voor 999 euro in de winkels, een prijs die vergelijkbaar is met de meeste Dolby Atmos-soundbars met toegewijde speakers om 3D-geluid te creëren. Standaard komt hij zonder subwoofer, maar je kunt hem uitbreiden met de Heston Sub 200 van 499 euro. Dat is een draadloze sub met het iconische Marshall-design, maar als je dat verkiest, kun je een subwoofer van een ander merk via een kabel aansluiten. Wie de Heston 120 trouwens te groot vindt, kan in plaats daarvan kiezen voor de Heston 60-soundbar. Voor 599 euro biedt deze 73 cm brede 5.1-soundbar Dolby Atmos via virtualisatie. De grote troef van de Heston 120, die met 110 cm goed past bij 55- en 65-inch tv’s, is echter dat er net toegewijde speakers zijn voor elk kanaal.
HDMI-eARC, HDMI-in, cinch, aux, USB (enkel stroom)
Extra's
optionele draadloze subwoofer, kamerkalibratie
Afmetingen
110 x 14,5 x 7,6 cm
Gewicht
7 kg
Prijs
999 euro
Iconische designelementen
Wat er verder over deze soundbar nog te vertellen valt, één ding is zeker: hij ziet er uniek uit. Toch vergeleken met andere soundbars. Het design zelf is net heel vertrouwd, toch voor iemand die een Marshall ValveState-gitaarversterker in huis heeft. Ook als je vaker een concertzaal bezoekt, zul je bepaalde zaken snel herkennen. Marshall-gitaarversterkers, die je op festivalpodia vaak een muur ziet vormen achter artiesten, hebben immers al vele decennia een bepaalde look. Het uiterlijk was oorspronkelijk deels functioneel, met dikkere randen en hoeken om de ruwe behandeling door roadies te overleven. Hoewel de Heston 120 wellicht niet een tour door Europa gaat maken, neemt hij die zaken wel over. Net als de grote draaiknoppen en opschriften die helemaal passen bij de legendarische gitaarversterkers. Het cursieve Marshall-logo in het goud hoort er sowieso ook bij.
Even los van het design dat je al dan niet mooi zult vinden, lijkt de soundbar wel prima afgewerkt. Hij voelt heel degelijk aan en is tegelijkertijd ook met goede materialen gebouwd. De Heston 120 oogt heel authentiek in de zwarte uitvoering, met grof gestikt donkergrijs textiel en gouden elementen. Wie iets heel anders zoekt, kan opteren voor een cream-versie. Een ongewonere kleurversie, maar ook een die je terugvindt bij de Marshall Bluetooth-speakers.
Past geluid aan de kamer aan
Tegenwoordig loopt het instellen van een soundbar meestal heel vlot. Ook bij de Heston 120 is dat het geval; binnen enkele minuten was de configuratie rond. De Marshall-app detecteert automatisch de soundbar, waarna je hem met het wifi-netwerk verbindt. Werken met een ethernetkabel kan trouwens ook.
De Heston 120 komt met een kamerkalibratiefunctie, die je meteen bij het instellen kunt gebruiken. Door testtonen af te spelen, meet de soundbar de akoestische eigenschappen van de woonkamer en wordt het geluid geoptimaliseerd. Zo’n functie is doorgaans wel waardevol, want woonkamers zijn nu eenmaal geen geluidsstudio’s of qua akoestiek perfect afgewerkte ruimtes. Wel grappig: in plaats van de gebruikelijke ruis of pieptonen, zijn de testtonen bij de Marshall-soundbar gitaarnoten.
Soundbars komen tegenwoordig steeds vaker met een beperkt aantal ingangen. De Heston 120 is een uitzondering op dat vlak. Naast een HDMI-eARC-poort die je gebruikt om de link te leggen met een tv, is er een tweede HDMI-ingang. Een console of mediaspeler hierop aansluiten kan. De cinch-ingang is heel ongewoon; je kunt hem gebruiken om een platenspeler (met ingebouwde versterking) aan te sluiten.
Duik dieper in de app
De Heston 120 is zeker niet de enige soundbar zonder eigen afstandsbediening. Bij de Sonos Arc krijg je er ook geen. Eigenwijs aan de Marshall-soundbar is dat je veel kunt instellen via de vintage knoppen op het apparaat zelf. Het heeft wel iets, het volume aanpassen door te draaien aan een kloeke draaiknop met gekartelde rand – net zoals op een gitaarversterker, die je ook op een loeiheet podium moet kunnen bedienen met zweterige handen. Daarnaast is er een draaiknop voor bas/treble (je drukt om tussen de twee te wisselen) en om de ingangen te selecteren, en drukknoppen voor de drie presets en geluidsmodi.
Gelukkig is er daarnaast de Marshall-app, die veel leuker is om te gebruiken als je rustig op de sofa naar een film zit te kijken. Als je de app opent, lijken er eerst niet heel veel opties te zijn. Hij presenteert zich mooi maar sober, met vooral geluidsmodi, die ook automatisch schakelen als je een bepaalde ingang kiest. En als je dat wenst, kun je elke modus nog naar eigen smaak aanpassen met een equalizer. Daarnaast kun je door snel te tikken een preset selecteren of internetradio afspelen.
Heel strak en eenvoudig dus, tot je op de Setup and Calibration-optie tikt. Dan verschijnt er een reeks geavanceerde instellingen waarmee je de soundbar verder kunt afregelen. Hier vind je bijvoorbeeld de optie om een subwoofer aan te sluiten of de DTS-instellingen. De moeite waard is Surround Control, waarmee je de aparte speakers stiller of luider kunt zetten. Zeker de Height-levels iets hoger zetten kan bij hoge plafonds een mooi ruimtelijk effect geven.
Klaar voor Dolby Atmos-muziek
In de app kom je buiten internetradio geen streaming tegen. Marshall zet volledig in op externe streamingopties, met AirPlay, Bluetooth en Chromecast voorop. Hiermee kun je vanaf een mobiel toestel probleemloos audio van alle mogelijke diensten doorsturen. Toch zijn er nog wat opties, met Spotify Connect als voornaamste. In de Spotify-app verschijnt de Heston 120 gewoon automatisch; tik erop en je kunt in de Spotify-app muziek kiezen en het volume aanpassen.
Er is veel muziek die heel goed klinkt in Dolby Atmos. In dit formaat nummers afspelen is echter heel wat uitdagender. Je kunt op de meeste tv’s wel een app van een streamingdienst zoals Apple Music of Tidal installeren en via deze weg Atmos-muziek afspelen. Rechtstreeks streamen is echter problematischer. De Heston 120 ondersteunt het echter wel via Tidal Connect, dat gelijkaardig werkt aan Spotify Connect. ‘Haydn – Lalo’ van de Berliner Philharmoniker of ‘The Wow! Signal’ van Muse rolden zo heel open uit de soundbar, ruimtelijker dan wanneer we de stereoversie nemen. Het hangt wel wat af van de gekozen muziek. Het live opgenomen klassieke werk verscheen heel wat grootser dan het Muse-album, dat nu eenmaal een vrij typische studioplaat is.
Opvallend bij een groot scherm
Om de Marshall Heston 120 te testen, werd hij aangesloten op een TCL 75X11L. Een enorme tv, waardoor de soundbar er bijna klein uitzag. Maar hij draagt toch ook echt z’n identiteit uit; dit is geen minimalist.
Hoewel de Heston-subwoofer door de fabrikant werd meegeleverd, wilde ik toch eerst ontdekken hoe de Heston 120 op zichzelf presteert. Een potentieel zwak punt bij een soundbar zoals deze met ingebouwde woofers is de basweergave. In een soundbarbehuizing is er niet zoveel plaats, wat vooral lastig is omdat bassen grotere woofers vereisen. Marshall pakt het echter slim aan door twee actieve woofers achterop te voorzien en vier passieve radiatoren (twee aan de voorkant, twee op de achterkant). Dat levert wel een goed resultaat op. De sfeervolle diepe tonen die de achtergrond vormen bij de vele scènes van Dune: Part One hebben echt massa, zonder extreem diep te duiken. Dat valt te verwachten; er is een reden waarom die Heston Sub 200 bestaat. Maar eigenlijk levert de Heston 120 voor een soundbar toch wel een heel vol geluid, waardoor je niet onmiddellijk het gevoel hebt dat er iets ontbreekt. Je zou zeker kunnen overwegen om eerst de Heston 120 uit te proberen alvorens de Heston-subwoofer in huis te halen.
De Marshall bracht de lange inleidende race van F1 best wel overtuigend, met een mooie ruimtelijk klinkende versie van Whole Lotta Love van Led Zeppelin die de actie aanjaagt. De stem van de racecommentator en het vuurwerk kwamen helemaal los van de speaker, wat precies is wat je wenst bij deze Dolby Atmos-soundtrack. Ook de intro van Ghostbusters: Afterlife waarbij geesten een auto achternazitten, bevestigt de kwaliteit van de Heston 120. Het is een soundbar die een heel volle ervaring biedt en die foutloos intense scènes overbrengt, zonder extreem breed uit te stralen. Hij draait wat minder rond totale omhulling, en kiest in plaats daarvan voor een grootschalige geluidsmuur rond de tv. Dat past goed bij de Marshall-sound, die nu eenmaal wat warmer is en stemmen dikker neerzet.
Met de sub erbij
Wat geeft het als je de Heston Sub 200 toevoegt aan de opstelling? Om te beginnen is het toevoegen niet echt moeilijk. Via de app volg je een stappenplan om de subwoofer te koppelen aan de soundbar, dat zichzelf uitwijst. Marshall verdient trouwens een schouderklopje dat ze de Heston Sub 200 net wat universeler maken dan doorsnee soundbar-subwoofers. Meestal zijn dat toestellen die je uitsluitend kunt koppelen met een bepaalde soundbar. De Heston Sub 200 heeft echter ook een fysieke ingang en volumeregeling, waardoor je hem ook kunt gebruiken met andere apparaten. Stel dat je in de verre toekomst de soundbar vervangt door iets anders, dan kun je de Heston Sub 200 nog gebruiken bij een stereo-opstelling. Dat gaat wellicht zelden gebeuren, maar het is wel positief dat het kan.
Met Civil War leverde regisseur Alex Garland een beklijvende wat-als-film af, die met name in de finale bestorming van het Witte Huis over een zeer gedetailleerde Atmos-soundtrack beschikt. Hier valt de toevoeging van de Heston Sub 200 meteen te merken, zowel in spectaculaire effecten als ondersteunend. De combo van de twee Marshall-toestellen is heel geslaagd, al is de Sub te compact om de allerdiepste frequenties weer te geven. Maar geen erg, de spanning van dit intense stukje film wordt enorm goed overgebracht, met een geslaagde positionering van effecten als er van kamer tot kamer wordt gevochten. Kreten en vuurschoten klinken echt alsof ze in naastliggende ruimtes plaatsvinden, met geluidseffecten die scherp en helder klinken. Het is wat de Shattered-demo van Dolby al aangaf: de Heston 120 zet een mooie bubbel neer rond de tv, met in het bijzonder verticaal een echt hoogtegevoel.
De Heston 120 streeft net wat andere zaken na dan soundbars die volledig op cinemageluid zijn gericht. En dat werpt z’n vruchten af als je muziek afspeelt. Een technonummer als Not Exactly (Rinzen Remix) is op (goedkopere) soundbars vaak wollig, waardoor het z’n opzwepende karakter verliest. Hier is dat niet het geval; de beat was perfect afgelijnd, terwijl de synthesizer boven de soundbar zweefde – maar toch een fraai geheel vormde. Delicater werk, zoals License To Kill van de Cowboy Junkies, deed de soundbar het niet minder geslaagd. De Heston 120 slaagt erin om muziek uitstekend weer te geven, met een mainstream-klank die goed past bij de meeste genres. Op dit vlak is de Marshall-soundbar een positieve uitschieter.
Conclusie
Puur kijkend naar de audioprestaties voor film, games en muziek is de Heston 120 een sterke inzending in het segment. Zelfs zonder de optionele subwoofer levert hij aardig wat bassen, waardoor je al een complete ervaring krijgt. De Heston Sub 200 is een mooie toevoeging die elektronische en klassieke muziek verbetert en actiefilms zonder meer een écht bioscoopgevoel geeft. Maar je kunt in een kleinere woonkamer zeker beginnen met de Heston 120 en zien wat je zelf ervaart. Sowieso krijg je bij de Marshall-soundbar een grotere bubbel boven de soundbar, waarin geluidseffecten merkbaar rond de tv geplaatst worden. Mooie prestaties dus. Met het design probeert Marshall de iconische gitaarversterkers op te roepen. Wat helemaal lukt, want ondanks de totaal andere functie en vorm denk je meteen aan de muur van gitaarversterkers achter je favoriete gitaarheld.
Niet iedereen zal vallen voor het retro Marshall-design
Geen dialoogverbeteraar
Beoordeling Marshall Heston 120
Puur kijkend naar de audioprestaties voor film, games en muziek is de Heston 120 een sterke inzending in het segment. Zelfs zonder de optionele subwoofer levert hij aardig wat bassen, waardoor je al een complete ervaring krijgt. De Heston Sub 200 is een mooie toevoeging die elektronische en klassieke muziek verbetert en actiefilms zonder meer een écht bioscoopgevoel geeft. Maar je kunt in een kleinere woonkamer zeker beginnen met de Heston 120 en zien wat je zelf ervaart. Sowieso krijg je bij de Marshall-soundbar een grotere bubbel boven de soundbar, waarin geluidseffecten merkbaar rond de tv geplaatst worden. Mooie prestaties dus. Met het design probeert Marshall de iconische gitaarversterkers op te roepen. Wat helemaal lukt, want ondanks de totaal andere functie en vorm denk je meteen aan de muur van gitaarversterkers achter je favoriete gitaarheld.
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