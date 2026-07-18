Review: Marshall Heston 120 – Atmos-geluid uit een iconisch design

In het straatbeeld kom je Marshall continu tegen. De koptelefoons en ook de Bluetooth-speakers van het merk zijn heel populair. Hun retro aandoende design is bovendien heel onderscheidend vergeleken met de überstrakke ontwerpen van Apple en Sony. Of iedereen dan doorheeft dat de designs een regelrechte verwijzing zijn naar de gitaarversterkers waarmee de Marshall-naam synoniem staat? Misschien niet, al zullen de meeste muziekfans het ongetwijfeld herkennen.

Marshall brengt nu twee soundbars uit, waarvan de Heston 120 het grootste model is. Het is een 5.1.2-soundbar die voorzien is van elf speakers, inclusief twee stuks die naar boven zijn gericht. Hierdoor kan hij het Dolby Atmos- en DTS:X-geluid zoals het hoort weergeven. Zoals je van een high-end soundbar mag verwachten, is hij voorzien van voldoende ingangen en streamingopties. Al maakt Marshall op deze gebieden heel eigen én interessante keuzes.

De Heston 120 ligt voor 999 euro in de winkels, een prijs die vergelijkbaar is met de meeste Dolby Atmos-soundbars met toegewijde speakers om 3D-geluid te creëren. Standaard komt hij zonder subwoofer, maar je kunt hem uitbreiden met de Heston Sub 200 van 499 euro. Dat is een draadloze sub met het iconische Marshall-design, maar als je dat verkiest, kun je een subwoofer van een ander merk via een kabel aansluiten. Wie de Heston 120 trouwens te groot vindt, kan in plaats daarvan kiezen voor de Heston 60-soundbar. Voor 599 euro biedt deze 73 cm brede 5.1-soundbar Dolby Atmos via virtualisatie. De grote troef van de Heston 120, die met 110 cm goed past bij 55- en 65-inch tv’s, is echter dat er net toegewijde speakers zijn voor elk kanaal.