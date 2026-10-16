Sony vernieuwt premium Walkman-serie

Sony breidt zijn premium Walkman-assortiment uit met de NW-WM1ZM3 en NW-WM1AM3. De twee draagbare muziekspelers zijn gericht op muziekliefhebbers en audiofielen die onderweg willen genieten van hoogwaardige geluidsweergave. Beide modellen combineren vernieuwde hardware met Sony’s eigen audiotechnologieën en een groter scherm voor een prettigere bediening. De NW-WM1ZM3 is het topmodel van de twee en beschikt over een chassis van verguld zuurstofvrij koper met een zuiverheid van 99,99 procent. Ook de speciaal afgewerkte schroeven en de dikke KIMBER KABLE-bekabeling zijn bedoeld om elektrische weerstand en storingen te beperken. De NW-WM1AM3 heeft een chassis van aluminiumlegering met een verguld koperen achterzijde. Beide spelers maken gebruik van Sony’s S-Master HX digitale versterkertechnologie, die ondersteuning biedt voor Native DSD en een gebalanceerde audio-uitgang. Een nieuwe look-ahead noise shaper moet ruis tijdens de digitale signaalverwerking verminderen en snelle muzikale overgangen nauwkeuriger weergeven. Daarnaast is de DSD Remastering Engine aanwezig. Deze technologie zet PCM-audio om naar een DSD-signaal met een frequentie van 11,2 MHz. Dat werkt niet alleen met gedownloade muziek, maar ook met muziek die via wifi wordt gestreamd. De nieuwe Walkmans zijn voorzien van een 5,5-inch scherm met een aanpasbaar startscherm en een verbeterde weergave van albumhoezen. De batterij gaat volgens Sony tot 35 uur mee bij het afspelen van MP3-bestanden en maximaal 31 uur bij streaming. Ook de verpakking is aangepast: deze bevat geen plastic.

Belangrijkste specificaties

Modellen: Sony NW-WM1ZM3 en NW-WM1AM3.

Versterkertechnologie: S-Master HX.

Audioverwerking: DSD Remastering Engine, PCM-naar-DSD-conversie tot 11,2 MHz.

Ondersteuning: Native DSD en wifi-streaming.

Scherm: 5,5 inch.

Batterijduur: tot 35 uur bij MP3-weergave en maximaal 31 uur bij streaming.

NW-WM1ZM3: chassis van verguld zuurstofvrij koper (99,99% zuiverheid) en KIMBER KABLE-bekabeling.

NW-WM1AM3: chassis van aluminiumlegering met verguld OFC-achterchassis.

Prijzen en beschikbaarheid

De NW-WM1ZM3 is vanaf eind november verkrijgbaar voor een adviesprijs van €5000. De NW-WM1AM3 is vanaf eind november verkrijgbaar voor een adviesprijs van €2500