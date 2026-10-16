Nieuws High End

Sony vernieuwt premium Walkman-serie

16 oktober 2026 2 Minuten 0 Reacties
sony_header

Sony introduceert twee nieuwe premium Walkmans met hoogwaardige audiocomponenten, geavanceerde digitale geluidsverwerking en een batterijduur tot 35 uur.

NW-WM1ZM3 NW-WM1AM3 Sony

Sony breidt zijn premium Walkman-assortiment uit met de NW-WM1ZM3 en NW-WM1AM3. De twee draagbare muziekspelers zijn gericht op muziekliefhebbers en audiofielen die onderweg willen genieten van hoogwaardige geluidsweergave. Beide modellen combineren vernieuwde hardware met Sony’s eigen audiotechnologieën en een groter scherm voor een prettigere bediening. De NW-WM1ZM3 is het topmodel van de twee en beschikt over een chassis van verguld zuurstofvrij koper met een zuiverheid van 99,99 procent. Ook de speciaal afgewerkte schroeven en de dikke KIMBER KABLE-bekabeling zijn bedoeld om elektrische weerstand en storingen te beperken. De NW-WM1AM3 heeft een chassis van aluminiumlegering met een verguld koperen achterzijde. Beide spelers maken gebruik van Sony’s S-Master HX digitale versterkertechnologie, die ondersteuning biedt voor Native DSD en een gebalanceerde audio-uitgang. Een nieuwe look-ahead noise shaper moet ruis tijdens de digitale signaalverwerking verminderen en snelle muzikale overgangen nauwkeuriger weergeven. Daarnaast is de DSD Remastering Engine aanwezig. Deze technologie zet PCM-audio om naar een DSD-signaal met een frequentie van 11,2 MHz. Dat werkt niet alleen met gedownloade muziek, maar ook met muziek die via wifi wordt gestreamd. De nieuwe Walkmans zijn voorzien van een 5,5-inch scherm met een aanpasbaar startscherm en een verbeterde weergave van albumhoezen. De batterij gaat volgens Sony tot 35 uur mee bij het afspelen van MP3-bestanden en maximaal 31 uur bij streaming. Ook de verpakking is aangepast: deze bevat geen plastic.

Belangrijkste specificaties

  • Modellen: Sony NW-WM1ZM3 en NW-WM1AM3.
  • Versterkertechnologie: S-Master HX.
  • Audioverwerking: DSD Remastering Engine, PCM-naar-DSD-conversie tot 11,2 MHz.
  • Ondersteuning: Native DSD en wifi-streaming.
  • Scherm: 5,5 inch.
  • Batterijduur: tot 35 uur bij MP3-weergave en maximaal 31 uur bij streaming.
  • NW-WM1ZM3: chassis van verguld zuurstofvrij koper (99,99% zuiverheid) en KIMBER KABLE-bekabeling.
  • NW-WM1AM3: chassis van aluminiumlegering met verguld OFC-achterchassis.

Prijzen en beschikbaarheid

De NW-WM1ZM3 is vanaf eind november verkrijgbaar voor een adviesprijs van €5000. De NW-WM1AM3 is vanaf eind november verkrijgbaar voor een adviesprijs van €2500

Reacties (0)

Lees meer

Martijn_Banner_FWD115_2400x1520
FWD Magazine 20 mei 2026

FWD Magazine #115 ligt in de winkel!

20 mei 2026
Philips-Smart-Lighting-Fairy-String-Light-Living-Room Smarthome
Nieuws Smarthome Verlichting 10 september 2026

Philips Smart Lighting komt met een goedkopere Screen Sync

10 september 2026
SA Legend 60.2 Silverback – 5 Audio
Reviews Audio Luidsprekers 13 juni 2026

Review: System Audio Legend 60.2 silverback DS – Paradepaardje zonder kabels

13 juni 2026
toy story Entertainment
Tips en advies Entertainment Films en series 25 september 2026

Streamingtips #39 – Toy Story 5, MobLand en meer

25 september 2026
Zendure 4 Smarthome
Nieuws Smarthome Energie 03 september 2026

Energiebeheer op de automatische piloot: Zendure toont AI-energiehub op IFA 2026

03 september 2026
SwitchBot K11+ Pro Smarthome
Nieuws Smarthome Huishoudelijke apparaten 24 september 2026

SwitchBot K11+ Pro is een mini-robotstofzuiger met 12.000 Pa zuigkracht

24 september 2026
Audio-Technica AT-MCD1 High End
Nieuws High End 04 juni 2026

Audio-Technica lanceert high-end moving-coil-element AT-MCD1

04 juni 2026
AVM_CS 2.3_KARE_Mood High End
Reviews High End 13 augustus 2026

Review: AVM CS 2.3 all-in-one & MA 30.3 mk III mono eindversterkers – Verrassend highendig

13 augustus 2026