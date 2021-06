Review: Pet Spotter gps-tracker – altijd weten waar je hond of kat is

Gebruik en app

Als we de app openen dan is het eerste wat opvalt de grote hoeveelheid aan opties, functies en mogelijkheden. Dat is dan ook met name wat de Pet Spotter onderscheidt van goedkopere concurrerende gps-trackers. Die komen in de meeste gevallen niet met een SOS-knop op de tracker, de mogelijkheid om te bellen, een activiteitentracker of de mogelijkheid om alarmen in te stellen. We lichten de belangrijkste functies uit, aangevuld met onze ervaringen.

Een van de unieke functies van de Pet Spotter is de mogelijkheid het apparaatje te bellen. Het bellen naar de gps-tracker is een kwestie van een knop in de app indrukken (of het gekoppelde buitenlandse telefoonnummer opslaan op je telefoon) en je kunt binnen enkele seconden praten via de gps-tracker. De geluidskwaliteit is niet indrukwekkend maar voldoende om verstaanbaar te praten en te luisteren.

Druk je de SOS-knop in dan krijg je direct een melding op je telefoon, met de tekst “Loeka: Help me!”. Nu is het woordje direct wellicht niet correct want het duurde tijdens onze tests gemiddeld 2 minuten. Dat is voor een noodknop vrij lang. Ook kwam de helft van de meldingen niet door naar de smartphone. Wanneer de melding wel doorkomt kun je op de melding klikken en krijg je de locatie te zien. Vervolgens kun je naar eigen inzicht actie ondernemen, bijvoorbeeld door te bellen naar de tracker.

De activiteitentracker is leuk maar vooral ‘hit and miss’. Stappen worden nog niet geteld maar dat moet volgens het bedrijf middels een update opgelost worden. Wel zie je wanneer de kat actief is en wordt hier een score aangehangen, al werkt die score ook niet altijd. Het is leuk om wat inzage te krijgen in hoe actief je huisdier is, maar het is niet bijzonder nauwkeurig en de stappen ontbreken dus nog.

Het instellen van alarmen is een leuke functie, mits je huisdier ook leergierig is. Dat is een hond vaak wat meer dan een kat, in ieder geval onze kat. De alarmen op specifieke tijden instellen werkt perfect, maar na een paar pogingen de kat de betekenis ervan bij te brengen hebben we die hoop opgegeven. Je kunt overigens de tracker ook eenmalig, via de app laten ringelen, maar het nadeel hiervan is dat dit niet via de app uit te zetten is. Als de kat geen zin heeft om terug te komen loopt hij dus door de buurt met een continu ringelende tracker om zijn nek. Dat mag met een update ook wel verbeterd worden.

Het homescherm van de app geeft je meteen weer waar je huisdier zich bevindt, met een grote kaart waarin je eenvoudig kunt zoomen en bewegen. Je kunt ervoor kiezen een standaard 2D-weergave te tonen of de satellietbeelden te gebruiken. Klik je op het icoontje van de tracker dan kom je tal van opties tegen, waaronder het instellen van de wekker, de stappenteller, het kompas (handig als je je huisdier zoekt), de mogelijkheid om de tracker te bellen, de Streetview-weergave van de locatie en de 24-uurs geschiedenis. Klik je op de geschiedenis dan zie je per activiteit (periode van beweging) het tijdstip en hoe snel het huisdier gelopen heeft. Klik je op een specifieke activiteit dan zie je op de kaart waar je huisdier op dat moment was. Je kunt overigens ook kiezen voor een kaartweergave van de geschiedenis, waarbij de activiteiten gekoppeld worden aan locaties op de kaart. Handig en interessant om te zien. En ook leuk is dat je de geschiedenis kunt laten afspelen. Zo zie je de locaties verspringen en volg je dus de route die je huisdier in de afgelopen 24 uur heeft afgelegd.

Waar je huisdier zich gedurende de dag of nacht zoal bevindt zie je ook op de heatmap, toegankelijk via de knop onderin het homescherm. Rode delen zijn de locaties waar de meeste activiteit waargenomen wordt, blauwe delen zijn locaties waar je huisdier zo nu en dan is. Hiermee krijg je een goed idee van wat je huisdier zoal uitspookt. De heatmap is gebaseerd op de activiteiten van de afgelopen week en kan niet handmatig gereset worden.

Tot slot hebben we nog de zones. Je kunt zelf eenvoudig zones maken waarmee je direct ook meldingen inschakelt. Je krijgt dan een melding wanneer je huisdier de zone verlaat en weer terugkomt in de zone. Het is verstandig deze zone niet te klein te maken want de gps-locatie is niet altijd even nauwkeurig waardoor je huisdier spontaan in en uit de zone kan springen, maar hierover verderop meer. Alle notificaties die overigens vanuit de Pet Spotter worden verstuurd ontvang je op het online account, per e-mail en via een pushnotificatie van de Spotter app. Helaas is dat, voor zover wij konden vinden, niet aan te passen.