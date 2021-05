Review: Kärcher hogedrukreiniger K5 Premium Smart Control Home

Kärcher Home & Garden-app

Eenmaal alles ingesteld kun je aan de slag met de app. De vrij eenvoudige app heeft drie belangrijke functies: de toepassingadviseur, de pistoolbediening en de statistieken. Daarnaast kun je eenvoudig accessoires die je aanschaft toevoegen, andere apparaten van Kärcher toevoegen en updates installeren (indien beschikbaar).

De pistoolbediening is eigenlijk letterlijk het display dat ook op het pistool zelf zit. Hiermee kun je dus vanuit de app het pistool (en dus de hogedrukreiniger in zijn totaliteit) bedienen. Hoewel het een leuke functie is om het apparaat op afstand te bedienen is de kans klein dat je dit vaak zult gebruiken. Je hebt immers in de meeste gevallen het pistool in de hand als je aan het reinigen bent, niet de telefoon. En met het pistool is alles sneller ingesteld dan wanneer je de app erbij moet zoeken.

De statistieken geven een overzicht van het water dat je bespaard hebt ten opzichte van reiniging met een normale tuinslang. Ook zie je hier de drukniveaus die je het meest gebruikt hebt. Tijdens en na het reinigen met de hogedrukreiniger zie je deze statistieken en ze geven een leuk kijkje in de werkzaamheden en de waterbesparing, maar ook hiervoor geldt dat je er niet heel vaak naar zult kijken.

De enige echt handige functie waarvoor je de app er zeker bij kunt pakken is de toepassingadviseur. Hoewel de naam wellicht wat spannender had gemogen is dit de plek waar je advies krijgt over het reinigen van een specifiek object of oppervlak. Zo kun je kiezen voor een auto of fiets, je gevel, je houten vloer/vlonder, de tegels in je tuin of glas. Zodra je één van de toepassingen selecteert krijg je te zien wat het gewenste drukniveau is, welke mondstukinstelling je dient te gebruiken en hoeveel stappen je moet doorlopen. Je kunt er ook meteen voor kiezen de gewenste instellingen over te dragen naar het pistool. Let wel dat je handmatig de lans nog moet aanpassen naar de juiste stand. In de stappen die volgen krijg je te zien welke accessoires je moet gebruiken, hoe je ze aansluit (en naar de juiste stand draait) en hoe je het display van het pistool handmatig instelt. Het aantal stappen is afhankelijk van de gekozen toepassing en bovendien zijn er ook toepassingen waarbij je tussendoor van accessoires wisselt, mits je die aangemeld hebt. Je kunt dus een stap volgen, de actie uitvoeren en de volgende stap selecteren. Zo loop je samen met de app door de reiniging heen. Een leuke toevoeging is dat de app je vraagt een foto te maken voordat je begint en wanneer je eindigt. Deze kun je op je socials delen, mocht je dat willen. Maar, na een paar keer reinigen werden we wel moe van die vraag die als pop-up verschijnt. Een instelling om deze uit te schakelen zou fijn zijn.

De app houdt rekening met de accessoires die je toegevoegd hebt en wanneer je voor een bepaalde toepassing niet de juiste accessoires hebt krijg je dat ook te zien. Op zich is dat te begrijpen, maar ook na het doorlopen van de stappen met de accessoires die je wel hebt krijg je vaak een pop-up met nog handigere accessoires die je kunt kopen voor die specifieke toepassing. Ook dat zouden we graag uit kunnen zetten. Daarnaast is hier en daar nog geen Nederlandse vertaling aanwezig waardoor je Duitse teksten ziet, al is dit geen groot probleem. Tot slot is het opvallend dat in geen enkele van de toepassingen of stappen over de mix-functie van de hogedrukreiniger gesproken wordt. Hiermee kun je reinigingsmiddel aan de straal toevoegen om bijvoorbeeld het terras eerst met reinigingsmiddel in te spuiten. Na het doorlopen van de stappen voor het reinigen van het terras krijgen we wel de melding dat we reinigingsmiddel kunnen kopen.