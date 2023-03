De Chinese fabrikant Imou kondigt een nieuwe beveiligingscamera voor zowel binnen als buiten aan, genaamd de Imou Cell Go. Het apparaat maakt gebruik van een riante accu van maar liefst 5.000 mAh, waardoor je veel vrijheid en flexibiliteit hebt wanneer je hem ergens wil ophangen.

Daarnaast levert de fabrikant er een magnetisch ophangsysteem bij, waardoor de camera verplaatsen of opladen ook een eitje moet zijn. En dankzij het ip65-certificaat kun je het systeem gerust buiten ophangen. Wanneer er dan een regenbui plaatsvindt, zal de Cell Go niet meteen kortsluiting maken.

Imou Cell Go

De Imou Cell Go beschikt over een camera van drie megapixel, met een resolutie van 2.304 bij 1.296 pixels. Heel beeld heeft een horizontale kijkhoek van 94 graden, terwijl de verticale hoek neerkomt op 54 graden. De camera beschikt daarnaast over nachtvisie (tot zeven meter), acht keer digitale zoom en h.265-codering bij vijftien frames per seconde.

Advertentie

Dankzij de batterij van 5.000 mAh moet de Imou Cell Go het tot 120 dagen kunnen uithouden op een volle accu. Wil je dat getal oprekken, dan kun je investeren in een optioneel zonnepaneel. Dan wordt de accu ondertussen opgeladen, waardoor de camera het dus nog langer kan uithouden.

De beelden van de Cell Go worden intern opgeslagen op het opslaggeheugen van 4 GB, maar je kunt ook gebruikmaken van cloudopslag. Dat kost geld, maar het eerste jaar betaal je hier niets voor. Tot slot is er een sirene (met een vermogen van 90 dB, een speaker en een microfoon aanwezig.

Prijs en beschikbaarheid

De Imou Cell Go kost zo’n zeventig euro, terwijl het zonnepaneel een prijskaartje heeft van dertig euro. De producten zijn samen voor negentig euro te koop. Onduidelijk is nog wanneer de beveiligingscamera daadwerkelijk te koop is.