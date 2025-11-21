Nieuws Audio Algemeen

Poulissen Audio Video Center in Roermond wint prestigieuze Bang & Olufsen Brands Standard Excellence Award 2025

21 november 2025 1 Minuut 0 Reacties
Poulissen Audio Video Center in Roermond heeft de prestigieuze Bang & Olufsen Brands Standard Excellence Award 2025 toegekend gekregen

Gerard Poulissen, oprichter van Poulissen Audio Video Center in Roermond, is op 20 november de Bang & Olufsen Brands Standard Excellence Award 2025 toegekend. Deze prestigieuze prijs, die slechts sporadisch in Europa wordt uitgereikt, werd gisteren bekend gemaakt tijdens een wereldwijde partnerbijeenkomst in Struer, Denemarken, ter gelegenheid van het 100-jarige bestaan van Bang & Olufsen. Bij toeval viert ook Poulissen zelf dit jaar een jubileum, namelijk het 30-jarige bestaan.

Deze Award is een onderscheiding voor een continu exceptioneel hoog niveau van onder meer service en kwaliteit. Maar ook in product- en winkelpresentatie blijkt Poulissen in Roermond tot de allerbesten in Europa te behoren, onder meer met een uniek Bang & Olufsen Demohuis. De toekenning van de prijs werd door de directie van Bang & Olufsen zelf bekend gemaakt.

