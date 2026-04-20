Weer bewust naar muziek luisteren met de Aulo platenspeler

Thames Distribution, een Europese distributeur van consumentenelektronica en smart technology met vestigingen in het Verenigd Koninkrijk en de Benelux, brengt de Aulo platenspeler op de markt. In de tijden van vluchtige muziekbeleving door onder andere TikTok en Spotify wil Thames Distribution juist zorgen voor een beleving waarin bewust luisteren weer centraal komt te staan. Aulo is ontstaan als passieproject van een paar muziekliefhebbers met een verleden in de Nederlandse hi-fi wereld. Met het merk willen zij het luisteren naar muziek opnieuw benaderen als een bewust moment. De platenspeler is ontworpen als een audio-object dat rust brengt in je ruimte, zonder kabel- of losse componenten-chaos. Het tijdloze design vraagt geen aandacht maar creëert juist aandacht. De Aulo is een platenspeler met met Bluetooth (5.4) en ingebouwde speakers ( 2×30W speakers en 60W subwoofer). Hij speelt vinyl af op 33 en 45 RPM. Via de line-in kunnen externe apparaten zoals een audiostreamer of telefoon worden aangesloten. De line-out maakt verbinding mogelijk met een versterker, speakers of soundbar.

Prijzen en beschikbaarheid

De Aulo platenspeler is beschikbaar in donker hout of zwart en heeft een adviesprijs van € 479,-. Verkrijgbaar via Aulo en Alternate.

Het pakket wordt geleverd met: platenspeler, stofkap, afstandsbediening, netsnoer en audiokabel.