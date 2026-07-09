Google introduceert draadloze audio-koppeling voor Google TV

Ruimtelijk geluid via wifi

Voorheen konden gebruikers al wel draadloze luidsprekers via bluetooth aansluiten op Google TV-apparaten, maar die methode had vaak te kampen met een lagere audiokwaliteit en hoorbare vertragingen. De nieuwe koppeling verloopt via wifi, wat een aanzienlijk grotere bandbreedte en een stabieler bereik biedt. Hierdoor wordt de overdracht van stereo-geluid en ruimtelijke audio (spatial audio), waaronder Dolby Atmos, mogelijk gemaakt.

Gebruikers kunnen maximaal twee speakers tegelijkertijd aan de mediaspeler koppelen. Deze opzet en de limiet van twee speakers vertonen sterke functionele gelijkenissen met de wijze waarop Apple de HomePod integreert met de Apple TV 4K.

Benodigdheden en configuratie

Om gebruik te maken van het draadloze geluid, is de juiste hardware en software vereist:

Twee exemplaren van de nieuwe compacte Google Home Speaker (die in de Verenigde Staten een adviesprijs van 100 dollar heeft).

Een Google TV Streamer die is bijgewerkt naar de nieuwste firmwareversie (UTTK.260317.003). Deze specifieke update activeert overigens ook direct ondersteuning voor Thread 1.4.

Het koppelen van de apparaten kan worden uitgevoerd via de Google Home-app of rechtstreeks op de televisie via het menu Instellingen > Afstandsbedieningen en accessoires > Google-speakers.

Toekomstige uitbreiding naar andere televisies

Op dit moment is de functie nog voorbehouden aan Google’s eigen Google TV Streamer. Het bedrijf heeft in de documentatie echter gehint dat de optie in de toekomst breder beschikbaar komt en niet beperkt blijft tot dit specifieke model. In een voetnoot wordt gesproken over de vereiste van een Google TV Streamer “of een ander compatibel slim apparaat”, wat de weg vrijmaakt voor toekomstige ondersteuning op televisies van merken zoals Sony of TCL die gebruikmaken van het Google TV-platform.