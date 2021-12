Review: Foscam S41 – een prima spotlightcamera

Camera’s zijn er in verschillende typen voor verschillende toepassingen. Wie een uitgebreid gebied wil observeren kan kiezen voor een camera die zo’n breed terrein kan scannen (pan, tilt en zoom oftewel PTZ). Met zulke camera’s kun je voetbalsupporters in een vak volgen of grote locaties met veel publiek of te beveiligen objecten. Andere camera’s zijn bedoeld om een vaste spot te observeren. Er is dan geen scan- en zoomfunctie nodig. Voorbeelden zijn het bewaken van de voordeur, van een toegangshek of de plaats waar de baby slaapt. Camera’s die een vaste spot bewaken werken veelal in volledig geautomatiseerde configuraties, waar geen personen continue beeldschermen in de gaten houden. Door ingebouwde detectoren voor beweging en geluid seinen ze out-of-line situaties meteen door, waarna actie kan worden ondernomen. Beelden kunnen ook opgenomen worden en steekproefsgewijs ingezien worden. Dat gebeurt in winkels, waar de kassa’s in de gaten worden gehouden. Als de kassa afwijkingen toont, dan kan achteraf uitgezocht worden of er door een medewerker geld uit de lade is verduisterd. Camera’s met een vaste spot kunnen ook gebruikt worden voor bewakingsvormen waarbij iemand wel steeds het beeldscherm in de gaten houdt. Een toepassing is een bedrijfspoort, waar zich continue gasten melden of het monitoren van een industrieel proces.

Foscam S41

Deze camera valt onder de categorie ‘Spotlight camera’s’. De S41 (99,95 euro) is een outdoor-camera die een vaste ‘spot’ observeert en beschikt dus niet over zoom en tilt & pan functies. De scherptediepte is betrekkelijk groot, ondanks het diafragma van 2.8 en de belangrijkste eigenschap is dat de lichtsterkte hoog is en dat de beelden van nachtelijke taferelen, door het inschakelen van de spotlight, in full color zijn. Naast de bekende IR-leds is er voor de color night view namelijk een zeer helder spotlight aanwezig, in de vorm van twee leds. Het bereik daarvan is 10 meter. Naast de aanwezige alarmsirene (110 dB SPL), zal dit heldere licht eveneens bijdragen aan het demotiveren van ongewenste bezoekers.

De camera heeft een 4mp sensor (2688 x 1520) en biedt 2K video beelden. De resolutie van de uitgaande video-stream is overigens in te stellen. Zeker als er veel camera’s aanwezig zijn en afhankelijk van de toepassing, heeft niet elk beeld de hoogste resolutie nodig. De vaste beeldhoek is diagonaal 116°, horizontaal 100° en verticaal 55°. Een kwaliteitskenmerk is dat er een glazen lens aanwezig is. De camera support full duplex tweeweg audio. Er kan dus gesproken worden met een gedetecteerd persoon. Daarmee is de S41 ook geschikt om te werken als ‘deurintercom’. In die zin dat een persoon die voor de deur staat gedetecteerd kan worden door de motion sensor of door het geluid. Motion detection herkent menselijke bewegingen en zal niet op huisdieren reageren. Uiteraard kan een bezoeker zich ook melden via de reguliere deurbel. Na een detectie-actie van het systeem of het ‘gewoon’ aanbellen kan dan een conversatie starten. Via een smartphone kan de DHL-bezorger dan instructies krijgen om een pakket bij de buren af te geven op het moment dat u op vakantie bent. De PIR-detector-functie dient om de spotlight automatisch aan te schakelen na detectie van beweging.

Acties

De motion sensor van deze camera kan, na detectie, op verschillende manieren reageren. De camera kan een alarmsignaal geven, er kan een email worden gestuurd, er kan een snapshot worden gemaakt, de computer waar de VMS software op draait (voor Windows en Mac) of de smartphone kan een alarmsignaal geven, er kan een stukje video opgenomen worden en er kan een bericht naar een telefoon worden gestuurd. Een snapshot en video worden naar een FTP-server gestuurd. De S41 kan video ook registreren op de optionele micro SD-kaart in de camera. Er is ook een mogelijkheid voor cloud storage of via een toegevoegde NVR (network video recorder).

De sound detection sensor registreert geluid in de buurt van de camera en biedt dezelfde daaruit resulterende acties als de motion sensor. De PIR bewegingsdetector-functie is bedoeld om het spotlight aan te schakelen. In principe zullen, indien ingeschakeld, de motion sensor en de PIR functie beiden een beweging registreren. Naast de acties die de motion sensor neemt, zal de PIR functie dan het spotlight activeren. Dat kan betekenen dat een indringer geconfronteerd wordt met een fel wit licht en een alarmsignaal. Beide uit de camera. Wie de VMS software gebruikt, om permanent een of meerdere camerabeelden te volgen, kan ook via deze interface een snapshot maken. Deze wordt opgeslagen op de computer waar VMS op draait. Voor alle sensoren en acties kunnen tijdzones geprogrammeerd worden, maar ook de intervallen tussen de detecties. Voor sommige camera’s kunnen voor de motion sensor ook detectiegebieden aangegeven worden. Het videobeeld kan ook voorzien worden van een privacy-area (mask-area). Dat is een zwart vlak dat delen van het beeld bedekt. De user manual geeft uitgebreide informatie over alle mogelijkheden.

Interfaces

Voor het managen van de Foscam camera’s zijn twee basismogelijkheden. Er is een interface voor personal computers en een interface voor smartphones. Wie een camera toevoegt, kan zo’n camera configureren via het setup menu. Afhankelijk van het type camera, biedt het setup menu de configuratie-items die voor die specifieke camera gelden. Ook de smartphone- of pc interface die normaal worden gebruikt om de beelden te volgen (live-stream) en bepaalde functies te schakelen, bieden specifiek bij de gekozen camera behorende functies. Bij een camera zonder spotlights is er dus geen menu-optie om die verlichting aan en uit te zetten. Er is ook geen PIR-optie in het menu. Bij camera’s met zoom- en tiltfuncties (PTZ) is deze functie te configureren in de setup, maar ook de bedieningsinterface biedt dan controls om deze functie te bedienen. Sommige functies worden wel aangegeven in de setup, maar werken dan toch niet voor een specifieke camera. Zo staat de privacy zone wel in de setup van de S41, maar het is niet gelukt om die daadwerkelijk in te stellen. Dat geldt ook voor de area-selectie van de motion sensor. De importeur gaf aan dat de software-versie van VMS hier kritisch is. Met de allerlaatste software-release van VMS zijn deze functies wel beschikbaar. De PIR-detectie kan aan/uit worden geschakeld in het menu van de S41. Maar, de detectiehoek kan niet worden gewijzigd. Het kan ook zijn dat zo’n mogelijkheid wel met de smartphone app instelbaar is, maar niet met de VMS-applicatie. Uit de opgedane ervaring blijkt dat de menu-opties in de smartphone app iets kunnen verschillen van wat VMS biedt. De verschillende Foscam camera’s werken hier met VMS. Er is niet getest met een smartphone app. VMS kan sowieso veel meer camera’s tegelijkertijd in beeld hebben dan de smartphone app.

De camera’s kunnen gemanaged worden via de al genoemde VMS-software en/of via de Foscam app die beschikbaar is in de Apple App Store of via Google Play. De Quick Set up manual is voorzien van een QR-code die, na het scannen met een smart-phone, de app download en installeert. Dat gaat dus heel eenvoudig. De app is beschikbaar voor zowel Android als iOS. De aan te sluiten S41 camera kan bekabeld op het thuisnetwerk aangesloten zijn, maar ook draadloos werken (zowel 2.4 GHz als 5 GHz dual-band WiFi). De manual van de S41 is te vinden op de Foscam website en geeft duidelijk aan hoe een camera toegevoegd en geconfigureerd moet worden. Er kunnen meerdere camera’s toegevoegd worden in de Foscam app en via een splitscreen kunnen vier camera’s tegelijkertijd gevolgd worden.

Rechten

De kwaliteit van de beelden kan gekozen worden. QHD biedt de hoogste beeldkwaliteit, maar vraagt de meeste bandbreedte. Camerabeelden kunnen ook ge-shared worden met andere smartphone gebruikers. Handig om de bewaking even over te dragen als je in een meeting zit of op een andere plek waar het ongepast is om continue op een smartphone te kijken. Bij de geavanceerde settings kan ook de NVR (network video recorder) geconfigureerd worden, indien deze beschikbaar is in het netwerk. De NVR wordt op dezelfde manier toegevoegd aan het systeem als een camera. In het menu is dan te kiezen of er een camera wordt toegevoegd of een NVR. Als de NVR actief is, dan zullen er bij de relevante acties die de diverse sensoren bieden ook menu-opties zichtbaar worden om video, geluidsopnamen en snapshots niet alleen naar de Micro SD-card en de FTP-server te sturen, maar ook naar de NVR. Ook is het mogelijk om spraakbesturing in te stellen voor de Alexa App of Google Assistant. Een belangrijke optie is het aanmaken van user accounts. De configuratie van het systeem gaat via een default admin account. In het ‘basic’ menu item van de setup kunnen user accounts gemaakt worden voor ‘gewone’ gebruikers. Die kunnen dan per camera de rechten krijgen die bij ‘visitor’, ‘operator’ of ‘administrator’ horen. De vraag is welke rechten een visitor en operator hebben. Dat is vooralsnog niet in de FAQ of documentatie terug te vinden. Zoals gezegd biedt Foscam een nieuwe share-optie. ‘Share camera’ is te vinden in de Foscam smartphone app. Het systeem stuurt dan een invite naar andere accounts. Degene die de uitnodiging verstuurt kan de rechten bepalen. Of je alleen een live-stream mag zien, of ook alarm-messages mag ontvangen of bijvoorbeeld ook PTZ-functies mag bedienen. Zulke rechten staan volgens ondergetekende los van de rechten die je per definitie toekent aan een nieuw gemaakt account. Het is ook niet duidelijk uit de manual of de rechten die horen bij de functie ‘share camera’ per camera gemaakt moeten worden of gelden voor alle camera’s die toegevoegd zijn aan de smartphone app.

Epiloog

Werkend binnen het hele Foscam ecosysteem vallen een aantal zaken op. Er zijn hier meerdere verschillende Foscam camera’s aanwezig en dat maakt het eenvoudiger om bepaalde vragen te beantwoorden en ook systeemmatig te reviewen. De Foscam apparatuur vormt ook echt een ecosysteem, waar functionaliteiten zeer goed op elkaar afgestemd zijn en de diverse camera’s, interfaces en storage-oplossingen naadloos met elkaar samen werken. Het is opvallend dat software en hardware perfect werken. De applicaties voor pc en smartphone werken zeer goed, de gebruiksvriendelijkheid is zeer hoog en dat geldt ook voor de hele installatie- en setup procedure, die steeds meer wordt gestuurd vanuit simpel te scannen QR-codes. Ook de manuals zijn first class, met duidelijke illustraties en uitleg. Bij het testen van veel moderne audio- en domotica apparatuur is dat helaas soms wel anders. Dat je twee dagen moet proberen, zoeken en communiceren met de fabrikant voordat iets gewoon werkt. Uiteindelijk kan dan blijken dat er keiharde bugs zitten in de software. Hebben ze kennelijk niet ontdekt vanwege een lousy testopzet. Er zijn hier soms reviews gedaan waarbij het niet lukte om iets aan de praat te krijgen. Dan zit je niet hier met een stelletje nono’s, maar met een clubje professionals uit de netwerkwereld en informatica. Als die het niet op kunnen lossen, wat moet de gewone consument dan? Maar, Foscam krijgt het voor elkaar om een systeem te bedenken dat gewoon goed werkt. To be fair: niet alle functionaliteiten zijn uitgebreid getest en er blijven best wat vragen over, zoals hier en daar aangegeven in de tekst.

De S41 is in principe een basic camera, die echt bedoeld is voor situaties waar een vaste beeldhoek volstaat. Nieuw en handig is de integratie van een PIR-functionaliteit die bij een geconstateerde beweging ongewenste bezoekers verrast met een bundel fel licht, maar middels de spotlights ook nachtzicht in kleur mogelijk maakt. Handig is ook de share-functie naar andere smartphone-gebruikers. Verder valt de voortreffelijke beeldkwaliteit van deze camera op. De S41 is bedoeld voor buitengebruik en daarom ook waterdicht en slagvast.

