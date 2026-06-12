Audio-Technica lanceert limited edition ATH-WP900SE hoofdtelefoon

De Audio-Technica ATH-WP900SE is een hoofdtelefoon die is ontworpen voor luisteraars die zowel kunstzinnigheid als prestaties waarderen. Een blik op deze koptelefoon en je herkent het bekende Sunburst-patroon dat je bij veel gitaren ziet. Om precies te zijn eerst Audio-Technica hiermee de Japanse gitaarfabrikant Fujigen. Volgens Audio-Technica voldoet elk detail, van de houtselectie tot de uiteindelijke afwerking, aan de strenge normen voor kwaliteit en visuele diepgang die beide merken kenmerken.

De koptelefoon beschikt over een nieuw ontworpen 53mm-driver die wordt gecombineerd met een geavanceerde spreekspoel. Dit moet de lineariteit verbeteren en geluid met een hoge resolutie leveren of het gehele frequentiebereik. Alhoewel Audio-Technica de koptelefoon voor de veeleisende luisteraar heeft ontworpen is dit model toch lichtgewicht en draagbaar waardoor je ook onderweg kan genieten van hifi-kwaliteit. Voor een compromisloze signaalintegriteit maakt de hoofdtelefoon gebruik van Audio-Technica’s A2DC-afneembare connectoren, die zorgen voor een stabiele transmissie en minimale ruis. De dual-ended kabels zorgen voor een verbeterde geluidsscheiding tussen het linker- en rechterkanaal, waarbij zowel gebalanceerde 4,4 mm- als standaard 3,5 mm-versies standaard worden meegeleverd.

Kenmerken van de Audio-Technica ATH-WP900SE

Limited-edition ontwerp met op gitaren geïnspireerde 3- kleurige sunburst-lakafwerking

kleurige sunburst-lakafwerking Behuizing van massief essenhout met natuurlijke nerf en uitstekende akoestische eigenschappen

essenhout met natuurlijke nerf en uitstekende akoestische eigenschappen Nieuw ontworpen 53 mm drivers en spreekspoel voor gedetailleerd geluid met hoge resolutie

gedetailleerd geluid met hoge resolutie Geluidsprofiel specifiek afgestemd om het karakter van snaarinstrumenten naar voren te brengen

afgestemd om het karakter van snaarinstrumenten naar voren te brengen Afneembare A2DC-connectoren voor stabiele, nauwkeurige signaaloverdracht

stabiele, nauwkeurige signaaloverdracht Twee afneembare kabels meegeleverd: 4,4 mm gebalanceerd en 3,5 mm standaard

meegeleverd: 4,4 mm gebalanceerd en 3,5 mm standaard Lichtgewicht constructie voor draagbaar gebruik en langdurig luistercomfort

draagbaar gebruik en langdurig luistercomfort Inclusief Fujigen- reinigingsdoekje en kaartje met handgeschreven serienummer

Prijs en beschikbaarheid

De nieuwe Audi-Technica ATH-WP900SE is per direct verkrijgbaar voor 699 euro. Kijk voor meer informatie op de website van Audio-Technica.