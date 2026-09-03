Dreame komt met robotstofzuiger die met 180 graden hete stoom schoonmaakt

De Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete robotstofzuiger combineert de stoomreiniging met heet water tot maximaal 180 graden Celsius en een rolmop die dankzij de nieuwe MopExtend-technologie tot 8 centimeter buiten de behuizing kan komen om randen en plinten schoon te maken. De rolmop wordt na gebruik bovendien gereinigd met water van 100 graden Celsius. Het grote voordeel van reinigen met stoom is dat dit binnen enkele seconden geactiveerd kan worden om zo de meest hardnekkige opgedroogde vlekken los te weken. De robotstofzuiger verwijdert nadien het losgekomen vuil met een zachte reiniging met heet water.

De robotstofzuiger beschikt over een zuigkracht van 40.000 Pa zuigkracht. De robot kan obstakels tot 5 centimeter op één niveau en tot 10 centimeter op twee niveaus overbruggen. Hierdoor zijn drempels in huis ook geen enkel probleem meer. Voor navigatie gebruikt Dreame onder meer AI-objectherkenning. Veters, kabels en kinderspeelgoed moet dit model moeiteloos omheen navigeren.

Robotmaaiers

Ook voor de tuin heeft Dreame nieuwe robotmaaiers aangekondigd. De A4 AWD Pro-serie bestaat uit robotmaaiers voor gazons tot 3.500 en 5.000 vierkante meter. Dankzij vierwielaandrijving kunnen ze hellingen tot 42 graden aan. Een uitschuifbare maaiarm moet ervoor zorgen dat de robot tot 0 centimeter van de rand kan maaien. Dit moet het grootste pijnpunt van de hedendaagse moderne robotmaaier, de prestaties langs gazonranden, oplossen. De serie robotmaaiers is voorzien van een maaisysteem met twee schijven van 40 centimeter en twaalf messen.

Dreame gaat DJI achterna?

Waar je vroeger wellicht aan GoPro dacht bij dergelijke compacte camera’s, daar zijn nu DJI en Insta 360 de te kloppen partijen. Dreame wil zich hier ook in mengen met de aankondiging van de LEAPTIC Cube, een minicamera van slechts 55,9 gram. De camera kan filmen in 8K, ondersteunt 4K HDR met 60 fps en beschikt over een 155 graden-ultragroothoeklens. AI-functies zoals onderwerptracking en spraakbediening zijn ingebouwd. De camera is waterdicht tot 10 meter en gaat maximaal 110 minuten mee. Het lijkt erop dat Dreame zich meer op vloggers en contentmakers wil richten in plaats van de LEAPTIC Cube als pure actiecamera te lanceren.

Dreame T-serie nat- en droogreinigers

De Dreame T-serie is een nieuw assortiment nat- en droogreinigers. De reeks bestaat uit vijf modellen: de T12 Pro, T14 Pro, T15 Pro Heat, T16 Pro Heat en T16 Pro Steam. Alle modellen hebben een slank ontwerp waarmee ze volledig plat kunnen worden gelegd, zodat ze ook onder lage meubels kunnen schoonmaken. Ook zelfreiniging en anti-klittechnologie zijn aanwezig.

Het topmodel, de T16 Pro Steam, combineert 200 graden Celsius hete stoom met water van 90 graden voor een grondige reiniging. De T16 Pro Heat kiest voor 90 graden heet water, 30.000 Pa zuigkracht en een AI-gestuurde arm die extra ver langs randen en in hoeken kan komen. De T12 Pro vormt met 25.000 Pa het instapmodel van de reeks.

Prijs en beschikbaarheid

De Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete verschijnt op 28 september voor 1.499 euro. De LEAPTIC Cube volgt medio oktober met een vanafprijs van 399 euro. De A4 AWD Pro-serie verschijnt in het eerste kwartaal van 2027, maar een prijs is nog niet bekend. Tot slot de Dreame T-serie. De nat- en droogreinigers verschijnen vanaf 21 september. De prijzen lopen uiteen van 319 euro voor de T12 Pro tot 649 euro voor de T16 Pro Steam. Tijdens de introductie zijn de modellen tijdelijk goedkoper verkrijgbaar.