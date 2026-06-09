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Foscam lanceert twee vandalismebestendige pan/tilt domecamera’s

09 juni 2026 1 Minuut 0 Reacties
Foscam D8T

Foscam pakt uit met twee nieuwe beveiligingscamera's die tegen een stootje kunnen en vandalen geen kans geven.

Foscam Foscam D8ET Foscam D8T

Foscam heeft twee nieuwe beveiligingscamera’s voor buiten gelanceerd. Het gaat om de Foscam D8T en de Foscam D8ET. Het gaat hier om Pan- en Tilt domecamera’s. De D8T is een dual band wifi 6-variant en de D8ET is de PoE-variant van het stel. De beveiligingscamera’s kunnen 350 graden rondom kijken en 70 graden naar boven en naar beneden. De camera’s hebben een 4K-resolutie (3.840 bij 2.160 pixels) wat moet zorgen voor heldere en scherpe beelden, zowel overdag als in de nacht. Persoons- en voertuigdetectie is aanwezig waarbij Foscam gebruikmaakt van geavanceerde AI-algoritmen om onderscheid te kunnen maken.

 

Gebruikers kunnen met de beide beveiligingscamera’s aan de slag met de Foscam-app of via VMS. Je kunt de camera’s op afstand bedienen en de draai- en kantelfunctie gebruiken, maar ook op de hoogte blijven van alles wat er rond het huis aan de hand is. Er is tweewegaudio aanwezig dankzij de ingebouwde microfoon en full-duplex tweewegaudio. Uniek is echter de IK10-certificatie. Dit maakt de camera’s vandalismebestendig. Het biedt volledige bescherming tegen vandalisme door de robuuste koepelbehuizing. Dankzij IP66 zijn de camera’s ook weerbestendig. Beide camera’s zijn dus identiek, behalve dat de Foscam D8ET dankzij Power Over Ethernet een betrouwbare stroomvoorziening en data-overdracht via slechts één kabel biedt.

Prijs en beschikbaarheid

De nieuwe beveiligingscamera’s van Foscam zijn per direct verkrijgbaar. De Foscam D8T heeft een adviesprijs van 149,96 euro en de Foscam D8ET kost 139,95 euro. Bekijk de website van Foscam voor meer informatie.

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