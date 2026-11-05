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Fujifilm introduceert instax mini Evo 2 hybride instantcamera

05 november 2026 2 Minuten 0 Reacties
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Slimme camera met touchscreen, nieuwe creatieve camerafuncties en een vernieuwde smartphoneapp.

Fujifilm instax mini Evo 2

Fujifilm heeft de instax mini Evo 2 aangekondigd, een nieuwe hybride instantcamera die wordt geleverd met een vernieuwde smartphoneapp. Het nieuwe model bouwt voort op het ontwerp en de mogelijkheden van zijn voorganger, maar voegt verschillende functies toe die gebruikers meer creatieve vrijheid moeten bieden bij het maken van foto’s en video’s. De instax mini Evo 2 beschikt over een 4,5 inch lcd-touchscreen waarmee gebruikers eenvoudig composities kunnen bepalen, instellingen aanpassen en foto’s vooraf bekijken. Met de nieuwe functie instax Expanded View krijgen gebruikers een breder beeldveld te zien dan daadwerkelijk wordt vastgelegd. Een kader op het scherm geeft daarbij aan welk gedeelte van het beeld wordt opgenomen. Een andere nieuwe functie is instax Immersive Movie. Hiermee legt de camera ook de vier seconden voorafgaand aan iedere foto vast. Zo kunnen niet alleen het uiteindelijke beeld, maar ook de beweging en sfeer van het moment worden bewaard. Met de mini Evo 2 wil Fujifilm de creatieve mogelijkheden van de populaire Evo-serie verder uitbreiden. De vernieuwde smartphoneapp maakt deel uit van de introductie en moet de totale instax-ervaring verder verbeteren.

Belangrijkste kenmerken

  • Nieuw lcd-touchscreen van 4,5 inch.
  • instax Expanded View: een breder beeldveld dan het opnamegebied, met kaderhulp op het scherm.
  • instax Immersive Movie: legt de vier seconden vóór iedere foto vast; hiervoor is een afzonderlijk verkrijgbare microSD-kaart nodig.
  • 10 lenseffecten en 10 filmeffecten, samen goed voor 100 creatieve combinaties.
  • Bediening geïnspireerd op analoge camera’s.
  • Instelbare belichting, witbalans en flitser.
  • Macromodus voor close-ups.
  • Printresolutie van 600 dpi; keuze uit instax-Rich Mode voor levendige kleuren en instax-Natural Mode voor een klassieke uitstraling.
  • Ingebouwde selfiespiegel.
  • Foto’s vanaf een smartphone printen met de gratis instax mini Evo-app.
  • Op afstand fotograferen via een smartphone die met de app is verbonden.
  • Sleuf voor microSD-kaart (afzonderlijk verkrijgbaar).
  • Print instax mini instantfoto’s van circa 5 × 7,6 cm (instax mini film afzonderlijk verkrijgbaar).
  • Opladen via USB-C.
  • Meegeleverd: schouderriem, USB-C-kabel, snelstartgids en een garantie van twee jaar.

Prijs en verkrijgbaarheid

De instax mini Evo 2 hybride instantcamera is naar verwachting vanaf december 2026 verkrijgbaar voor een adviesprijs van €269,99. Een definitieve verkrijgbaarheidsdatum is nog niet bekend. Meer informatie is te vinden op instax.nl.

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