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NAVEE brengt RDW-goedgekeurde e-scooters uit in Nederland

29 september 2026 2 Minuten 0 Reacties
NAVEE

De elektrische steps, ook wel e-scooters genoemd, zie je in heel Europa in het straatbeeld. Nederland bleef nog altijd achter, want hier mocht het niet. Daar komt nu verandering in.

NAVEE ST3 Pro NL GT3 Pro NL

Op vakantie ontkom je er eigenlijk niet aan. Van deelsteps in grote steden tot mensen die voor woon-werkverkeer zelf op een elektrische step rondrijden. In Nederland voor lange tijd verboden, maar daar komt nu verandering in. Diverse fabrikanten, waaronder Segway, komt met een legale elektrische step op de markt. Het is nu ook de beurt aan NAVEE, die met de ST3 Pro NL en GT3 Pro NL komt.

Nederland is het strengste land in Europa als het gaat om elektrische steps, want ondanks dat je vanaf nu legale elektrische steps tot je beschikking hebt moeten deze aan allerlei strenge regels voldoen. Het stepje van Xiaomi in de winkel mag nog steeds niet legaal de weg op, want elektrische steps moeten aan allerlei RDW-eisen voldoen. Zo keurt het RDW onder andere op richtingaanwijzers, spiegels, verlichting, bel en reflectoren en heb je als gebruiker een blauwe kentekenplaat nodig. Ook moet je WA-verzekerd zijn en minimaal 16 jaar.

NAVEE ST3 Pro NL en GT3 Pro NL

NAVEE heeft twee modellen door de strenge RDW-keuring gekregen. Zo is daar de NAVEE ST3 Pro NL voor lange afstanden met een actieradius tot 75 kilometer op een enkele acculading. Dit model heeft een piekvermogen van 1350 Watt en kan hellingen tot 28 procent aan. Voorzien van een Damping Arm-veersysteem met 10-inch tubeless banden worden oneffenheden als klinkers, tramrails en kleine obstakels opgevangen. Een trommelrem voor, schijfrem achter en elektronisch antiblokkeersysteem moet helpen met voorspelbaar remgedrag.

Daarnaast is daar de NAVEE GT3 Pro NL voor dagelijks gebruik met een actieradius tot 60 kilometer en een piekvermogen van 80 Watt. Dit model is voorzien van een viervoudig schokabsorptiesysteem met dubbele voorvork en dubbele achtervering en kan hellingen tot 22 procent aan.

Zowel de ST3 Pro NL als GT3 Pro NL zijn voorzien van diverse slimme functies en veiligheidsfuncties. Zo beschikken beide modellen over een geavanceerd Traction Control System (TCS). Deze intelligente functie bewaakt en corrigeert wielspin, waardoor de e-scooters ook op natte bladeren en gladde oppervlakken stabiel hun koers kunnen aanhouden. Daarnaast hebben beide e-scooters een IPX5-waterbestendigheidclassificatie, waardoor zij bestand zijn tegen regen en opspattend water tijdens dagelijkse ritten. Ook zijn beide modellen uitgerust met een handsfree Smart Lock-systeem en een naadloze integratie met het Apple Find My-netwerk. Hierdoor kunnen gebruikers hun e-scooter eenvoudig terugvinden en beveiligen wanneer deze geparkeerd staat.

Prijs en beschikbaarheid

De NAVEE GT3 Pro NL heeft een adviesprijs van 599,99 euro. De NAVEE ST3 Pro NL is verkrijgbaar voor een adviesprijs vanaf 749,99 euro.

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