Nieuws Smarthome Energie

Aqara lanceert Power Plug H2 met energiemonitoring in EU-versie

29 juli 2026 1 Minuut 0 Reacties
Aqara Power Plug H2 EU

We hebben al meerdere producten gezien met de aanduiding H2 van Aqara, maar in dit geval gaat het om de Aqara Power Plug H2 EU.

Power Plug H2 EU Aqara

Aqara blikt alvast vooruit op de aankomende IFA in september in Berlijn. De smarthomefabrikant zal daar volop aanwezig zijn en diverse nieuwe producten lanceren. Voordat het zover is geeft het merk alvast een voorproefje met de aankondiging van de Aqara Power Plug H2. Deze slimme stekker met energiemonitoring ondersteunt twee protocollen. Je kunt Matter-over-Thread gebruiken, waarbij er geen hub noodzakelijk is om te verbinden met Matter-ecosystemen van derde partijen, of via Zigbee waarbij je een Zigbee-hub nodig hebt. Je kunt vrij wisselen tussen beide protocollen. Aqara heeft naar eigen zeggen gekozen voor een slank design, waarbij deze slimme stekker niet meerdere stopcontacten naast elkaar (of onder elkaar) bezet houdt.

De Aqara Power Plug H2 EU, zoals dit product voluit heet, komt in twee varianten. Een reguliere versie en een versie met RGB LED-ring, die verschillende statussen in kleur kan weergeven. De stekker ondersteunt 16A tot 3680W en via de Aqara-app krijg je inzicht in je dagelijkse en maandelijkse energieverbruik. Uiteraard kun je dit product ook opnemen binnen je zelfgemaakte automatiseringen. Er is bescherming tegen overloading, oververhitten en er is een kinderslot.

Prijs en beschikbaarheid

De Aqara Power Plug H2 EU is verkrijgbaar vanaf 32,99 euro via de website van Aqara. De slimme stekker is per direct verkrijgbaar.

Reacties (0)

Lees meer

Accuphase DP-570S_Hoofdfoto 1 Audio
Music Emotion Reviews Audio Bronnen en spelers 09 april 2026

Review: Accuphase DP-570S sacd-speler – Een Japans meesterwerk

09 april 2026
selfie_header Mobile
Nieuws Mobile Accessoires 09 april 2026

Compacte Insta360 Snap zorgt voor scherpe selfies

09 april 2026
ME 4 2026 Audio
Music Emotion Audio 10 april 2026

Nieuwe uitgave: Music Emotion april 2026

10 april 2026
Dreame L50s Pro Ultra Smarthome
Nieuws Smarthome Huishoudelijke apparaten 03 april 2026

Dreame presenteert L50-serie robotstofzuigers onder 750 euro

03 april 2026
Nuki Keypad 3 Smarthome
Reviews Smarthome Accessoires Veiligheid en beveiliging 24 maart 2026

Review: Nuki Keypad 2 met NFC – Meer smaken om je deur te openen

24 maart 2026
Apple_Mac Studio M4 Max_1 Firefly Upscaler 2x schalen Create
Digital Movie Reviews Create 29 april 2026

Review: Apple Mac Studio M4 Max – De ultieme AI desktop voor video- en fotobewerking

29 april 2026
JBL Xtreme 5 lifestyle Audio
Nieuws Audio Luidsprekers 31 maart 2026

JBL lanceert Xtreme 5 en Go 5 bluetoothspeakers

31 maart 2026
Sennheiser HE1 The New Sound Audio
Evenement Nieuws Audio Algemeen 09 juni 2026

The New Sound viert tweejarig bestaan met avond vol muziek

09 juni 2026