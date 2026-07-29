Aqara lanceert Power Plug H2 met energiemonitoring in EU-versie

Aqara blikt alvast vooruit op de aankomende IFA in september in Berlijn. De smarthomefabrikant zal daar volop aanwezig zijn en diverse nieuwe producten lanceren. Voordat het zover is geeft het merk alvast een voorproefje met de aankondiging van de Aqara Power Plug H2. Deze slimme stekker met energiemonitoring ondersteunt twee protocollen. Je kunt Matter-over-Thread gebruiken, waarbij er geen hub noodzakelijk is om te verbinden met Matter-ecosystemen van derde partijen, of via Zigbee waarbij je een Zigbee-hub nodig hebt. Je kunt vrij wisselen tussen beide protocollen. Aqara heeft naar eigen zeggen gekozen voor een slank design, waarbij deze slimme stekker niet meerdere stopcontacten naast elkaar (of onder elkaar) bezet houdt.

De Aqara Power Plug H2 EU, zoals dit product voluit heet, komt in twee varianten. Een reguliere versie en een versie met RGB LED-ring, die verschillende statussen in kleur kan weergeven. De stekker ondersteunt 16A tot 3680W en via de Aqara-app krijg je inzicht in je dagelijkse en maandelijkse energieverbruik. Uiteraard kun je dit product ook opnemen binnen je zelfgemaakte automatiseringen. Er is bescherming tegen overloading, oververhitten en er is een kinderslot.

Prijs en beschikbaarheid

De Aqara Power Plug H2 EU is verkrijgbaar vanaf 32,99 euro via de website van Aqara. De slimme stekker is per direct verkrijgbaar.