Philips Smart Lighting komt met een goedkopere Screen Sync

Een cameraatje op de tv

De Screen Sync kit bestaat uit een kastje met fisheye-lens dat je boven op de televisie zet, plus een RGBIC-lichtstrip die je langs alle vier de randen achter het scherm plakt. De lens leest de kleuren van het beeld uit en de strip volgt dat in real time.

Omdat het apparaat naar het scherm kijkt en niet naar het signaal, maakt de bron niet uit: apps op de tv zelf, gewone televisie en alles wat via HDMI binnenkomt werken allemaal. Een aparte HDMI-box, zoals bij de duurdere oplossingen, is niet nodig. Installeren gaat via de app, die de hoekpunten automatisch op het scherm afstemt; daarna kun je handmatig bijsturen. Er zitten voorinstellingen in voor verschillende soorten content, en een ingebouwde microfoon laat het licht op muziek reageren.

Elke kit is afgestemd op een schermformaat en bevat het apparaat én de strip — je hoeft dus niet zelf uit te zoeken welke lengte je nodig hebt. Wie verder wil uitbreiden, kan er andere Philips Smart Lighting-lampen aan koppelen.

Lichtslingers met USB-C

De RGBIC Fairy String Lights komen in 10, 15 en 20 meter, met miljoenen kleuren, voorgeprogrammeerde effecten en muzieksynchronisatie via je telefoon. Praktisch pluspunt: ze werken op USB-C, dus je kunt ze ook op een powerbank aansluiten waar geen stopcontact is.

Voor buiten geldt een belangrijke voetnoot. De lampjes en de controller zijn IP65-gecertificeerd, maar de voeding is dat niet — die moet binnen blijven. Reken dus op een kabel die naar binnen loopt.

Drie keer Philips, drie keer hetzelfde trucje

Hier wordt het onoverzichtelijk. Philips Smart Lighting draait op het WiZ-platform, verbindt rechtstreeks met je wifi en heeft een eigen app — het staat volledig los van Philips Hue, dat een week geleden zelf een Screen Sync-camera aankondigde voor €119,99 (zonder strip). En daarnaast doen Philips-televisies met Ambilight en AmbiScape in feite hetzelfde, terwijl die van een heel ander bedrijf komen.

Voor de consument komt het hierop neer: deze set is de goedkoopste manier om je lampen met je tv mee te laten kleuren, en je hebt er geen bridge voor nodig. Wil je het licht later koppelen aan een uitgebreider systeem met sensoren en automatiseringen, dan zit je in het WiZ-ecosysteem en niet in dat van Hue.

Prijzen

Screen Sync kit voor 40-50 inch — vanaf €89,99

Screen Sync kit voor 55-65 inch — vanaf €109,99

Screen Sync kit voor 75-85 inch — vanaf €129,99

Fairy String Lights 10 m — vanaf €37,99

Fairy String Lights 15 m — vanaf €54,99

Fairy String Lights 20 m — vanaf €69,99

Een leverdatum noemt Signify niet.