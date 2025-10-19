Review: SwitchBot S20 – Zet (kleine) stappen vooruit

Vorig jaar hebben we de SwitchBot S10 uitgebreid getest. Deze robotstofzuiger maakte zeer goed schoon, maar maakte het zichzelf erg moeilijk met twee verschillende thuisstations. Het idee erachter was goed. Een compact thuisstation voor het stofzuigen en een External Water Supply direct aangesloten op de waterleiding -en afvoer. In veel huizen was dat echter lastig te realiseren. Dat moet makkelijker kunnen en dus lanceert SwitchBot nu de S20 met een alles-in-één thuisstation.
De SwitchBot S20 is een geavanceerde robotstofzuiger, maar dan voor een heel betaalbare prijs. Is dit een waardige opvolger van de S10?
Dit is de SwitchBot S20
De SwitchBot S20 is een geavanceerde robotstofzuiger met een alles-in-één thuisstation. Grotendeel identiek aan de SwitchBot S10, maar wel met een compleet nieuw thuisstation én verbeterde navigatie. Vooral dat laatste was een minpuntje van de voorganger, dus we zijn benieuwd hoe dat dit keer zal uitpakken. De robotstofzuiger heeft een zuigkracht van 10.000 Pa en is voorzien van een RinseSync Deep Cleaning mogelijkheid. Een vierstapsproces waarbij de brede dweilrol 300 keer per minuut rond zal draaien. Samen met de neerwaartse kracht van 1 kilo en de RevoRoll moet het een schone vloer opleveren. De robot navigeert met LiDAR en AI-navigatie en moet diverse objecten kunnen herkennen. Leuk detail is dat het thuisstation de dweil droogt met warme lucht van 50 graden. Dit moet de dweilrol veel frisser houden en zorgen voor minder vieze geurtjes. Zoals je van SwitchBot gewend bent is er weer ondersteuning voor diverse smarthomeplatformen. Van Google Home tot Alexa tot Apple Home. Ook is er ondersteuning voor smarthomestandaard Matter. De SwitchBot S20 heeft een adviesprijs van 799 euro, maar is op het moment van schrijven verkrijgbaar met een korting van 35 procent op de website van SwitchBot voor 520 euro.
De robot zelf ziet er nagenoeg identiek uit als de voorganger. Het zit hem hier en daar in de details met net even een groter rooster of een stofzuigborsteltje dat er net even geavanceerder uitziet. Toch oogt het wel iets meer premium dan bij de voorganger, maar het blijft natuurlijk een robotstofzuiger. Het thuisstation is dit keer wel volledig anders. Je kan dus zogezegd kiezen welk thuisstation je koopt, maar het alles-in-één thuisstation dat wij hebben ontvangen werkt perfect. Wil je toch nog een thuisstation dat op de waterleiding aan te sluiten is? Dan kies je gewoon de andere variant. Bij ons alles-in-één model vind je bovenin de reservoirs voor schoon water en vies water, daaronder vind je de stofzuigzak en onderaan komt de robot aanrijden om te docken. Het plateautje waar de robot op moet rijden is gewoon een doorzichtig plastic plaatje. Het werkt prima en het bespaart ruimte, maar oogt wel wat goedkoop. Het beschermt wel de vloer tegen eventuele waterdruppels bij het bijvullen van schoon water of afstoten van vies water. Het thuisstation is, net als de robot, volledig wit en doet alles zelf. Schoon water bijvullen, vies water afstoten, de stofzuiger legen, de brede dweilrol schoonmaken én drogen. Uiteraard wordt de robot ook opgeladen in het thuisstation. Het is echt alles-in-één. Het gebrek aan reserveonderdelen valt wel op. Behalve een schoonmaakborstel krijg je niks bijgeleverd. Een zogenaamde ‘replacement kit’ na één jaar gebruik kost 109,99 euro.
Installatie en app
Een minpunt van de voorganger, de complexe installatie, is dit keer volledig verleden tijd. Het is een kwestie van uitpakken uit de doos, hier en daar wat plastic verwijderen en de robotstofzuiger op het thuisstation zetten. Het thuisstation plug je in een stopcontact, even het schuifje op de robotstofzuiger zelf (onder de magnetische kap) op ‘aan’ zetten en twee knoppen indrukken om de koppelingsmodus te starten. De SwitchBot-app vindt de robot vanzelf. Nog even je wifi-netwerk kiezen en je kunt beginnen. Alles zit dit keer al in elkaar en omdat we geen External Water Supply hebben zoals bij de voorganger is het echt een fluitje van een cent om de SwitchBot S20 te installeren. Even de schoonwatertank van water voorzien en je hebt er geen omkijken meer naar. Zo zien we het voortaan graag bij alle robotstofzuigerfabrikanten!
De SwitchBot-app is verder niet veranderd en de robotstofzuigeromgeving is vrijwel identiek aan de voorganger. De vertaling laat wederom hier en daar te wensen over, maar over het algemeen is alles duidelijk te vinden. Je kunt een huis aanmaken, kamers toewijzen en natuurlijk selecteren hoe en waar er schoongemaakt moet worden. Kies de zuigkracht, de hoeveelheid water bij het dweilen of bijvoorbeeld het gedrag op tapijten (zuigkracht vergroten) of een kinderslot. Nieuw is AI-herkenning, waarbij de camera gebruikt wordt om een AI-gestuurde kaart te maken van het huis. Dit vergt nog wel even wat werk, want de trap werd gezien als speelgoed en het fitnessapparaat op zolder was ineens tapijt. Bedrading wordt wel goed gezien overigens. We hebben de AI-herkenning daarna maar uitgezet. Een ander probleem wat makkelijk opgelost kan worden in de app is de mogelijkheid Stofzuigen & dweilen. Deze staat er namelijk twee keer in. Bij de ene mogelijkheid doet de SwitchBot S20 stofzuigen en dweilen in dezelfde schoonmaakronde. Bij de andere mogelijkheid wordt er eerst een ronde stofzuigen gedaan en is dat klaar? Dan wordt er een ronde gedweild. Een duidelijk verschil, maar in de app staat precies hetzelfde. Een slordigheidsfoutje dit. De app werkt verder prima en is, afgezien van de soms wat gebrekkige vertaling, voor iedereen duidelijk genoeg.
Schoonmaken en navigeren
Het beste van de SwitchBot S10, het schoonmaakresultaat, is gelukkig ook weer van de partij op de SwitchBot S20. Het is ook lastig om een verschil te ontdekken qua hardware als het op schoonmaken aankomt, behalve dan dat het thuisstation nu met warme lucht de dweil kan drogen. Zand, modder en ook de nodige etensresten worden moeiteloos opgezogen. Een zuigkracht van 10.000 Pa is lang niet zo krachtig als bij sommige andere modellen, maar vaak blijkt het niet meer dan marketingpraat. Want SwitchBot bewijst met dit model dat ook 10.000 Pa meer dan genoeg is. We testen ook de fijne stofdeeltjes en maken deze na het schoonmaken inzichtelijk. Het resultaat is echt vergelijkbaar met de voorganger en deze worden voor het overgrote deel prima opgezogen. Het stofzuigresultaat is in ieder geval meer dan goed te noemen.
Hoe zit het met het dweilresultaat? Ook dat is gelijkwaardig aan de voorganger. Het verschil tussen de SwitchBot S10 en S20 zit dus echt in de veel makkelijkere installatie en het alles-in-één thuisstation. De brede dweilrol haalt een beter dweilresultaat dan twee roterende pads die vaak nog standaard zijn op veel robotstofzuigers. Een klein nadeel is er wel. Je kunt namelijk niet helemaal tot in de hoeken dweilen. Daar komt de dweilrol gewoon niet. Het is een minpunt dat inherent is aan brede dweilrollen en dat moet je voor lief nemen. Moddervlekken worden moeiteloos van de vloer gedweild en laat deze weer spik en span achter. We testen ook weer met rode pastasausvlekken en zoals we gewend zijn kost dat wat meer moeite en wordt het niet allemaal weggehaald. Houd er rekening mee dat het dweilresultaat van een robotstofzuiger zich nooit kan meten met een handmatige dweil, maar binnen de categorie robotstofzuigers is het resultaat goed te noemen. Na afloop zal het thuisstation de dweil drogen. Dit gaat gepaard met een lichte bromtoon voor ongeveer drie uurtjes, maar vind ik persoonlijk niet storend. Goed om te weten: je kan het schoonmaakmiddel van SwitchBot gebruiken, dat zorgt ervoor dat het net wat schoner wordt (en fris ruikt). Helaas moet je dit apart bijkopen, want het wordt niet meegeleverd.
Dan komen we tot slot nog bij het navigeren. Is de navigatie, zoals SwitchBot claimt, dit keer verbeterd? Het was een minpuntje van het vorige model. Stoelpoten, veters, kabels… van alles werd meegenomen. Dat heeft het merk dit keer echt beter gedaan, maar…. het is nog niet perfect. De SwitchBot S20 is nog steeds lekker vlot met schoonmaken, en dat doet grotendeels met een efficiënte route, maar hij zit er soms gewoon naast. Dat komt ten eerste door de al eerder genoemde AI-herkenning dat een stukje speelgoed aanziet voor het trappengat naar beneden, maar ook omdat de robot (zelfs bij de voorzichtige variant qua navigatie) gewoon het liefst de platte poten van mijn bureau op wil rijden. En ja, dan zit die dus soms wel eens vast. Toppunt was in het midden van de zolderkamer. Er lag geen enkel obstakel, maar de SwitchBot S20 gaf aan compleet vast te zitten. Er was niks aan de hand. Dus ja, de navigatie is echt wel beter, maar SwitchBot kan zich nog niet meten met merken als Dreame en eufy als het gaat om navigeren. Qua schoonmaken gelukkig wel.
Conclusie
De SwitchBot S20 is geen reuzestap vooruit ten opzichte van de S10. Het thuisstation is nu veel handiger in gebruik en dat zorgt ook voor een zeer makkelijke installatie. Ook de dweil drogen met warme lucht is een verbetering. AI-herkenning is het andere nieuwe ding, maar dat werkt niet helemaal lekker. De navigatie is gelukkig wel een stap vooruit, maar nog niet helemaal op het niveau om het de concurrentie lastig te maken. Dat doet het wel op het gebied van het schoonmaakresultaat, want dat is gewoon echt goed. Wat SwitchBot met de S20 echter helemaal goed doet is de prijs. De huidige prijs van 520 euro is echt ongelofelijk scherp voor deze robotstofzuiger en het zorgt ervoor dat dit een zeer interessant alternatief is, zelfs in vergelijking met echte high-end robotstofzuigers in de duurste prijscategorie van meer dan duizend euro.
Beoordeling
SwitchBot S20
- Maakt goed schoon
- Thuisstation nu veel minder complex
- Installatie een fluitje van een cent
- High-end specificaties voor een betaalbare prijs
- Thuisstation neemt veel werk uit handen
- Keuze uit twee varianten (thuisstations)
- Navigatie een stap vooruit....
- ... maar nog altijd (net) niet op het niveau van de concurrentie
- AI-herkenning slaat de plank mis
- Geen reserveonderdelen of schoonmaakmiddel meegeleverd
Beoordeling SwitchBot S20
