Review: SwitchBot S20 – Zet (kleine) stappen vooruit

Schoonmaken en navigeren

Het beste van de SwitchBot S10, het schoonmaakresultaat, is gelukkig ook weer van de partij op de SwitchBot S20. Het is ook lastig om een verschil te ontdekken qua hardware als het op schoonmaken aankomt, behalve dan dat het thuisstation nu met warme lucht de dweil kan drogen. Zand, modder en ook de nodige etensresten worden moeiteloos opgezogen. Een zuigkracht van 10.000 Pa is lang niet zo krachtig als bij sommige andere modellen, maar vaak blijkt het niet meer dan marketingpraat. Want SwitchBot bewijst met dit model dat ook 10.000 Pa meer dan genoeg is. We testen ook de fijne stofdeeltjes en maken deze na het schoonmaken inzichtelijk. Het resultaat is echt vergelijkbaar met de voorganger en deze worden voor het overgrote deel prima opgezogen. Het stofzuigresultaat is in ieder geval meer dan goed te noemen.

Hoe zit het met het dweilresultaat? Ook dat is gelijkwaardig aan de voorganger. Het verschil tussen de SwitchBot S10 en S20 zit dus echt in de veel makkelijkere installatie en het alles-in-één thuisstation. De brede dweilrol haalt een beter dweilresultaat dan twee roterende pads die vaak nog standaard zijn op veel robotstofzuigers. Een klein nadeel is er wel. Je kunt namelijk niet helemaal tot in de hoeken dweilen. Daar komt de dweilrol gewoon niet. Het is een minpunt dat inherent is aan brede dweilrollen en dat moet je voor lief nemen. Moddervlekken worden moeiteloos van de vloer gedweild en laat deze weer spik en span achter. We testen ook weer met rode pastasausvlekken en zoals we gewend zijn kost dat wat meer moeite en wordt het niet allemaal weggehaald. Houd er rekening mee dat het dweilresultaat van een robotstofzuiger zich nooit kan meten met een handmatige dweil, maar binnen de categorie robotstofzuigers is het resultaat goed te noemen. Na afloop zal het thuisstation de dweil drogen. Dit gaat gepaard met een lichte bromtoon voor ongeveer drie uurtjes, maar vind ik persoonlijk niet storend. Goed om te weten: je kan het schoonmaakmiddel van SwitchBot gebruiken, dat zorgt ervoor dat het net wat schoner wordt (en fris ruikt). Helaas moet je dit apart bijkopen, want het wordt niet meegeleverd.

Dan komen we tot slot nog bij het navigeren. Is de navigatie, zoals SwitchBot claimt, dit keer verbeterd? Het was een minpuntje van het vorige model. Stoelpoten, veters, kabels… van alles werd meegenomen. Dat heeft het merk dit keer echt beter gedaan, maar…. het is nog niet perfect. De SwitchBot S20 is nog steeds lekker vlot met schoonmaken, en dat doet grotendeels met een efficiënte route, maar hij zit er soms gewoon naast. Dat komt ten eerste door de al eerder genoemde AI-herkenning dat een stukje speelgoed aanziet voor het trappengat naar beneden, maar ook omdat de robot (zelfs bij de voorzichtige variant qua navigatie) gewoon het liefst de platte poten van mijn bureau op wil rijden. En ja, dan zit die dus soms wel eens vast. Toppunt was in het midden van de zolderkamer. Er lag geen enkel obstakel, maar de SwitchBot S20 gaf aan compleet vast te zitten. Er was niks aan de hand. Dus ja, de navigatie is echt wel beter, maar SwitchBot kan zich nog niet meten met merken als Dreame en eufy als het gaat om navigeren. Qua schoonmaken gelukkig wel.