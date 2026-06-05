BRITA LARQ iQ is een slimme waterfles met een app

De BRITA LARQ iQ is een modulair waterflessensysteem met een app en brengt waterfiltratie, zelfreinigende UV-C-technologie en digitale hydratietracking samen. BRITA is zeker geen nieuwkomer op het gebied van waterfiltratie en drinkwateroptimalisatie, want het bedrijf viert dit jaar haar 60-jarig bestaan. De nieuwe drinkfles is de basis van het nieuwe LARQ-assortiment. Het is een dubbelwandig roestvrijstalen fles voor dagelijks gebruik en is verkrijgbaar in twee verschillende maten en vier kleuren. Water blijft tot 24 uur koel. Combineer de fles met de BRITA LARQ iQ Dop en je kan verbinding maken met de BRITA-app en deze dop komt ook met zelfreinigende UV-C-technologie. De waterinname wordt geregistreerd en gebruikers krijgen een herinnering om genoeg te drinken. Ook kan je doelen instellen en inzicht krijgen in je hydratatie. Niet alleen via de app, maar ook via de lichtring in de dop. Zo weet je wanneer het tijd is om weer een slokje te nemen om je dagelijkse hydratatiedoel te behalen. Via de app kan je ook andere dranken toevoegen zodat je dagelijkse vochtinname bijgehouden wordt. De app is beschikbaar voor iOS en Android.

De zelfreinigende UV-C-technologie activeert automatisch elke twee uur en heeft een zelfreinigend effect. Dit moet tot 99,99 procent van de bacteriën in het water neutraliseren. Wie ook gefilterd water wil drinken breidt het systeem uit met de BRITA LARQ Filter Upgrade Kit. Deze bevat een filterrietje en een adapter en helpt volgens het merk om de smaak van het water te verbeteren en helpt bij het verminderen van PFAS (tot 98 procent), zeer kleine deeltjes, chloor en andere onzuiverheden. Een filter gaat tot 150 liter mee. Het merk pakt flink uit met de lancering van deze slimme waterfles, want actrice Millie Bobby Brown (Stranger Things, Enola Holmes) werd aangetrokken als ‘Brand Ambassador’.

Prijs en beschikbaarheid

Het is een modulair systeem en je kan zowel een compleet pakket als losse onderdelen kopen voor de volgende prijzen:

BRITA LARQ iQ (680 ml): €124.99

BRITA LARQ Essential fles (680 ml): €44.99

BRITA LARQ Essential fles (1000 ml): €49.99

BRITA LARQ iQ Dop (Track & Self Clean): €59.99

BRITA LARQ Filter Upgrade Kit: €19.99

BRITA LARQ Filter (3 stuks): €34.99

Kijk voor meer informatie op de website van BRITA.