DJI komt met nieuwe Osmo Pocket 4 gimbal camera

Het Chinese technologiebedrijf DJI, ook bekend van hun drones, komt met de langverwachte opvolger van de Osmo Pocket 3.

Ten opzichte van zijn voorganger biedt de Osmo Pocket 4 twee nieuwe knoppen voor zoom of een eigen preset, een groter en helderder scherm, hogere frames in de Slow Motion modus en een grotere accu.

Dankzij de ingebouwde 107GB opslag en snelle dataoverdracht is een geheugenkaart niet nodig, maar uitbreiden is uiteraard mogelijk met diverse MicroSD kaarten. Er is ondersteuning voor 4K DisplayPort video output en 1080p livestreaming voor een stabiele stream of zakelijke vergadering.

Specificaties

Afmetingen: 144,2×44,4×33,5mm.

Gewicht: 190,5 gram.

Touchscreen: 2.0 inch, resolutie 556*314, 1000 nits helderheid.

Camera: 1-inch CMOS.

Videoresolutie: 4K (16:9): 3840×2160@24/25/30/48/50/60fps, 1080p (16:9): 1920×1080@24/25/30/48/50/60fps, 3K (9:16): 1728×3072@24/25/30/48/50/60fps, 1080p (9:16): 1080×1920@24/25/30/48/50/60fps.

Slow Motion: 4K (16:9): 3840×2160@100/120/200/240fps, 1080p: 1920×1080@120/240fps.

Batterij:1545 mAh (geschikt voor gebruik tot 240 minuten).

Opslagmedia: microSD(XC).

Connectiviteit: Wi-Fi 6, Bluetooth LE 5.4.

Prijzen en beschikbaarheid

De Osmo Pocket 4 heeft een introductieprijs van 499 euro.

Het is mogelijk om diverse accessoires aan te schaffen, zoals een draagtas, een koppelbare accu en een invullicht (handig voor vloggen).