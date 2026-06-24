Marstek brengt nieuwe 10kWh-thuisaccu deze zomer uit in Nederland en België

De focus binnen de nieuwe serie ligt op de Venus E Max, die een standaardvermogen van 3600W kan leveren. Dit systeem kan via een zogeheten SmartBox-systeem worden uitgebreid tot een totale capaciteit van 30 kWh, waarmee het onder andere mogelijk is om een elektrisch voertuig op te laden. Naast dit grotere model introduceert de fabrikant ook compactere varianten, waaronder de Venus E Mini. Deze weegt 22 kg, heeft een capaciteit van 2 kWh en is specifiek ontworpen om aan de muur te worden opgehangen, bijvoorbeeld op een balkon.

Technische specificaties van de Venus-productlijn

Op basis van de gegevens in de bijbehorende afbeelding Scherm­afbeelding 2026-06-24 om 08.42.15.png zijn de technische specificaties van de vier verschillende modellen als volgt vastgesteld:

Venus E Mini

Het instapmodel heeft een batterijcapaciteit van 2,0 kWh en maakt gebruik van het LiFePO4-batterijtype. De verwachte levensduur bedraagt 10.000 cycli. Het maximale uitgangsvermogen is 1500W, met een kortstondig piekvermogen tot 1800W. De afmetingen van deze 22 kg wegende accu zijn 384 x 450 x 105 mm. De opslagcapaciteit staat vast en is niet uitbreidbaar. Wel is het systeem voorzien van een geïntegreerde noodstroomfunctie (UPS) van 1500W. De adviesprijs bedraagt 659 euro.

Venus E Gen 4.0

Dit model heeft een capaciteit van 5,02 kWh en is uitgerust met LiFePO4-cellen (314Ah). De levensduur is gespecificeerd op meer dan 10.000 cycli. Zowel het maximale uitgangsvermogen als de noodstroomvoorziening (UPS) bedragen 3000W. Het apparaat meet 520 x 430 x 191 mm en heeft een gewicht van 47 kg. De capaciteit is via het SmartBox-systeem uit te breiden tot maximaal 15 kWh. De adviesprijs voor dit model is 1699 euro.

Venus E Pro

De Pro-variant biedt een capaciteit van 2,08 kWh en heeft een maximaal uitgangsvermogen van 3000W. Het maakt gebruik van een LiFePO4-batterij en gaat ruim 10.000 cycli mee. De exacte afmetingen en het gewicht van dit model zijn momenteel nog niet bekend. Het systeem beschikt over een noodstroomvoorziening van 3600W die kan fungeren als back-up voor het gehele huis. De opslagcapaciteit is via de SmartBox uitbreidbaar tot 12,5 kWh. De adviesprijs is nog niet vrijgegeven.

Venus E Max

Het grotere model heeft een batterijcapaciteit van 10,05 kWh. Het maximale uitgangsvermogen is vastgesteld op 3600W, met een piekbelasting van 3780W. Deze variant maakt eveneens gebruik van LiFePO4-technologie met 314Ah-cellen en heeft een levensduur van meer dan 10.000 cycli. De fysieke afmetingen zijn 750 x 450 x 211 mm en het totale gewicht bedraagt 86 kg. Via het SmartBox-systeem kan de capaciteit worden uitgebreid tot maximaal 30 kWh. De noodstroomvoorziening levert 3600W en is geschikt als back-up voor het gehele huis. De adviesprijs is vastgesteld op 2499 euro.