Aqara lanceert Presence Sensor FP1E met mmWave-technologie

Aqara lanceert een nieuwe slimme sensor met de Presence Sensor FP1E. Gebouwd op het Zigbee protocol is de sensor ontworpen voor verbeterde monitoring en automatiseringsmogelijkheden waarbij het merk ook gebruiksgemak hoog in het vaandel heeft. Via een hub van Aqara heb je ook ondersteuning voor de smarthomestandaard Matter waarna je ook compatibiliteit hebt voor platformen als Amazon Alexa, Apple Home, Google Home, Home Assistant, Homey en Samsung SmartThings.

De Aqara Presence Sensor FP1E maakt gebruik van millimetergolf-technologie (mmWave). Hiermee kan de sensor de meest minieme menselijke bewegingen detecteren, vergelijkbaar met de eerder door ons geteste (maar duurdere) Presence FP2-sensor. Deze aanwezigheidsdetectie kan je gebruiken voor diverse automatiseringen in het huis tot maximaal 6 meter en in een ruimte tot 50 vierkante meter wanneer de sensor aan het plafond bevestigd is. De FP1E moet hierbij veel nauwkeuriger zijn dan een PIR-sensor en kan zelfs menselijke aanwezigheid detecteren wanneer de persoon stil zit of ligt of de kamer verlaat.

De Aqara Presence Sensor FP1E is ontworpen als aanvulling op de FP2 en biedt volgens de fabrikant een breder scala aan functies en verbeterd gebruiksgemak. Het biedt een eenvoudige, maar nauwkeurige aanwezigheidsdetectie zonder geavanceerdere functionaliteiten als zonepositionering en is daarmee een goedkoper alternatief voor de duurdere sensor. Kunstmatige intelligentie helpt de nauwkeurigheid te verbeteren en continue te leren en zich aan te passen aan de situatie van de gebruiker. De sensor wordt gevoed door een 5V1A stroomvoorziening en wordt geleverd met zowel een magnetische als zelfklevende beugel.

Prijs en beschikbaarheid

De Aqara Presence Sensor FP1E is vanaf vandaag te koop voor 49,99 euro.