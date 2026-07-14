OSCAL introduceert AI-gestuurde Power Storage 2000 voor balkonenergieopslag

De basis is het zogenaamde 3-in-1 ontwerp met micro-omvormer, batterij en een intelligent BMS-systeem. Dit product ondersteunt een zonnepaneelingang tot 2.400 watt via vier MPPT-ingangen (4x600W MPPT) en is geschikt voor zowel on-grid als off-grid toepassingen. De opslagcapaciteit bedraagt 1,92 kWh en is uit te breiden tot 9,6 kWh. Bij een stroomuitval levert de Power Storage 2000 een back-upvermogen van 1.200 watt, waarbij de UPS-functie volgens OSCAL binnen 0,01 seconde omschakelt.

Via AI-gestuurd energiebeheer kan het systeem rekening houden met dynamische stroomprijzen en samenwerken met platforms als Nord Pool, Tibber en Octopus Energy. Volgens het merk kun je, samen met extra batterijmodules, tot wel 894 euro per jaar besparen. Er is ondersteuning voor Anti Feed-In, slimme meterintegratie en een koppeling met slimme energiemanagers zoals Shelly, HomeWizard en EcoTracker.

De Power Storage 2000 beschikt over een IP65-certificering en een LiFePO4-batterij voor een werking van meer dan 3.500 laadcycli. Het systeem is geschikt voor installatie op onder meer balkons, daken en in de tuin en is bestand tegen temperaturen van van -20°C tot 60°C. De LiFePO4-batterij gaat meer dan 3.500 laadcycli mee. Meestal betekent dat er dan nog een restcapaciteit van 80 procent over is. Je krijgt van OSCAL vijf jaar garantie en een levensduur tot 15 jaar.

Prijs en beschikbaarheid

De OSCAL Power Storage 2000 is vanaf 15 juli verkrijgbaar via de officiële webshop van OSCAL. Ter introductie geldt een tijdelijke adviesprijs van 799 euro, in plaats van 999 euro (je moet dan wel de 20% kortingscode XCVHNKC2JKYE ingeven) . Bekijk voor meer informatie de website van OSCAL.