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Reolink introduceert OMVI 2i Ultra beveiligingscamera en Home Hub 2

04 september 2026 1 Minuut 0 Reacties
Reolink OMVI 2i Ultra

Reolink komt tijdens IFA 2026 met een nieuwe beveiligingscamera die twee kijkhoeken combineert met automatische tracking. De OMVI 2i Ultra beschikt over een 8-megapixel groothoekcamera en een tweede 5-megapixel pan-tiltcamera. Die laatste kan 355 graden draaien en 50 graden kantelen voor een compleet overzicht.

IFA 2026 Home Hub 2 OMVI 2i Ultra Reolink IFA

De twee camera’s van de Reolink OMVI 2i Ultra werken samen via SyncTrack. Wanneer de groothoekcamera een persoon, dier of voertuig detecteert, kan de PT-camera het object blijven volgen, ook wanneer het buiten het beeld van de eerste camera komt. De PT-camera kan daarbij automatisch inzoomen en het onderwerp opnieuw in beeld brengen. Zo mis je niets van eventuele calamiteiten.

De Reolink OMVI 2i Ultra is volledig draadloos en krijgt een verwijderbare 10.000 mAh-accu. Deze accu gaat ongeveer een half jaar mee zonder opladen, alhoewel dat natuurlijk afhankelijk is van het gebruik. Gelukkig is er ook een geïntegreerd 6W-zonnepaneel. Met ongeveer een halfuur zonlicht per dag moet de camera volgens de fabrikant operationeel kunnen blijven zonder dat je zelf aan de slag moet met opladen.

Reolink OMVI 2i Ultra

ReoNeura

Ook op het gebied van AI kondigt Reolink nieuwe functies aan. De ReoNeura-technologie draait lokaal op het apparaat en heeft daardoor geen cloudabonnement nodig. Met Custom AI Detection kunnen gebruikers specifieke situaties laten herkennen. Denk bijvoorbeeld aan een geopende zijpoort. De technologie zien we terug in de nieuwe Home Hub 2 van Reolink. Deze lokale hub kan beelden van maximaal acht camera’s opslaan en ondersteunt tot 16 TB externe opslag. Interessanter is de mogelijkheid om opgenomen videobeelden met natuurlijke taal te doorzoeken. Gebruikers kunnen bijvoorbeeld zoeken naar een specifieke gebeurtenis zonder handmatig door uren aan camerabeelden te hoeven bladeren.

Prijs en beschikbaarheid

De Reolink OMVI 2i Ultra verschijnt in het najaar van 2026. Een prijs is nog niet bekend. De Home Hub 2 verschijnt in het najaar voor 159,99 euro. Daarnaast komt Reolink met de TrackFlex WiFi, een 4K-camera met dubbele lens, 270 graden out-of-view-detectie, automatische tracking en WiFi 6. Deze verschijnt in het vierde kwartaal voor 199,99 euro.

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