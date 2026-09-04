Streamingtips #36 – The Gentlemen, The Mandalorian and Grogu en meer

Diabolical: The Epstein Files (HBO Max)

We weten allemaal dat Epstein een monster is, maar als je het zo in deze documentaire allemaal bij elkaar opgetekend krijgt, dan kom je wel tot de ontdekking dat we dit soort duivels veel eerder tot een halt moeten toeroepen. Zeker de mensen die zijn eiland een bezoekje hebben gebracht hadden daar veel meer aan moeten doen. Het is fijn dat er in deze docu ook slachtoffers aan bod komen, want vaak gaat het er vooral om hoe machtig deze man is en dat lijkt hem soms bijna een sterrenstatus te geven.