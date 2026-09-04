Streamingtips #36 – The Gentlemen, The Mandalorian and Grogu en meer

Met de Streamingtips kijken we als FWD-redactie naar het nieuwe aanbod van voornamelijk Netflix, Amazon Prime Video en Disney+. Mochten diensten als Apple TV en Videoland ook iets tofs hebben in die week, dan maken we daar ook melding van. Veel tips zijn gebaseerd op voorkeur, maar we letten ook op zaken als populariteit of juist een bepaalde niche. Zodoende komen er veel verschillende soorten films, tekenfilms, series en documentaires aan bod. Heb je zelf ook nog streamingtips van de afgelopen week, deel die dan vooral in de reacties!
In de rubriek Streamingtips kijken we naar het nieuwe aanbod van Netflix, Amazon Prime, Disney+ en andere videostreamingdiensten.
The Mandalorian and Grogu (Disney+)
In de bioscoop deed deze film het niet heel geweldig, maar misschien dat op Disney+, waar de serie ook op staat, er meer liefde is voor ‘Baby Yoda’ en Mando. De premiejager gaat in deze film met zijn kleine vriend op pad en komt daarin weer allerlei ruimtegespuis tegen. Het voelt een beetje als een lange aflevering van The Mandalorian en of je dat leuk vindt is aan jou.
HalloWiebe (Videoland)
De Nederlandstalige film HalloWiebe gaat over een beveiliger in een verlaten pretpark, waarbij er reusachtige robots tot leven komen die hem dwarsliggen. Het is geen horror, maar comedy en het is bedoeld voor het hele gezin. Met rollen van Duncan Meijering, Wendy Ruijfrok en Jaron Rook. Weer eens wat anders dan -sorry, want we vinden jullie geweldig- Jelka van Houten of Juvat Westendorp.
The Gentlemen (Netflix)
Het tweede seizoen van The Gentlemen is natuurlijk weer net zo lomp en heerlijk Brits als het eerste, want dat is precies wat we zo heerlijk vinden aan deze serie. Het is gebaseerd op de gelijknamige film van Guy Ritchie en draait om iemand die een landgoed erft en dan ineens deel uit blijkt te maken van een drugsorganisatie. Een heerlijke serie met onder andere Theo James, Kaya Scodelario en Daniel Ings.
Diabolical: The Epstein Files (HBO Max)
We weten allemaal dat Epstein een monster is, maar als je het zo in deze documentaire allemaal bij elkaar opgetekend krijgt, dan kom je wel tot de ontdekking dat we dit soort duivels veel eerder tot een halt moeten toeroepen. Zeker de mensen die zijn eiland een bezoekje hebben gebracht hadden daar veel meer aan moeten doen. Het is fijn dat er in deze docu ook slachtoffers aan bod komen, want vaak gaat het er vooral om hoe machtig deze man is en dat lijkt hem soms bijna een sterrenstatus te geven.
Lubach (Videoland)
Arjen Lubach is terug van zijn zomervakantie en dat betekent dat we weer van veel satire en actualiteiten kunnen genieten. Zijn avondshow is een van de meest populaire tv-programma’s en kan je af en toe veel wijzer maken dan je eigenlijk wil zijn. Maar toch: het gebeurt allemaal met een lach en dat helpt.
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