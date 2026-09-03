Nieuwe DEEBOT-robotstofzuigers en WINBOT-raamreinigers van ECOVACS komen eraan

ECOVACS zet in op de komst van maar liefst vijf nieuwe robotstofzuigers. We zien twee nieuwe robotstofzuigers in de DEEBOT X12S-serie met de X12S OmniCyclone en de X12S Pro Omni en drie nieuwe robotstofzuigers in de T90-serie.

ECOVACS DEEBOT X12S-serie

Waar we onlangs de ECOVACS DEEBOT X12 zelf getest hebben, daar komt het merk nu met de DEEBOT X12S-serie, een variant op de high-end serie robotstofzuigers van het merk en bestaande uit twee modellen. Nieuwe is de vuilwatertank die op vooraf ingestelde tijdstippen wordt verwarmd. Hierdoor worden vuilresten vermindert en moeten nare geuren volgens ECOVACS voorkomen worden. Giant Wave-technologie reinigt daarnaast de bodemplaat van het station automatisch na elke wasbeurt. In tegenstelling tot de reguliere DEEBOT X12S OmniCyclone met zakloze automatische leging beschikt de X12S Pro Omni wel over een stofzaksysteem. De DEEBOT X12S-serie beschikt over meer zuigvermogen dan voorgaande generaties en een zijborstel die stof en kruimels uit moeilijk bereikbare plekken verwijdert. Ook de speciaal ontworpen zuigmond moet diepzittend stof, allergenen en huisstofmijten uit tapijt losmaken en opzuigen.

Vanaf 9 september is de nieuwe ECOVACS DEEBOT X12S-serie verkrijgbaar. De X12S Pro Omni voor 799 euro en de X12S OmniCyclone voor 1.299 euro.

ECOVACS DEEBOT T90-serie

In het middensegment verschijnen drie nieuwe robotstofzuigers in de T90-serie. Het topmodel is de DEEBOT T90S Pro Omni. Dit model is voorzien van een 27 centimeter brede dweilrol met self-washingtechnologie. Minder onderhoud en een frisser huis. Dankzij BLAST-technologie is de zuigkracht 40.000 Pa. Ook de bodemplaat van het thuisstation van de T90S Pro Omni wordt gereinigd, net als bij de DEEBOT X12S-serie.

Een iets kleiner budget? Dan zijn daar de DEEBOT T90 MAX OMNI en de DEEBOT T90 MAX PRO OMNI. Ook hier vinden we de brede dweilrol terug, samen met TruEdge 3.0-technologie voor reiniging langs randen en plinten. De zuigkracht bedraag 40.000 Pa voor de T90 MAX PRO OMNI en 30.000 PA voor de T90 MAX OMNI. Het Pro-model wast daarnaast de dweilroller met water tot 100 graden en droogt deze met warme lucht van 45 graden.

De ECOVACS DEEBOT T90S Pro Omni is vanaf 9 september verkrijgbaar voor 799 euro. De T90 MAX PRO OMNI voor 599 euro en de T90 MAX OMNI voor 499 euro, ook allebei op 9 september. De eerste twee weken na de lancering zijn de laatste twee modellen 50 euro goedkoper verkrijgbaar.

WINBOT W2S PRO OMNI

Naast robotstofzuigers lanceert ECOVACS ook een nieuwe raamreiniger met de WINBOT W2S PRO OMNI. Deze plaats je gemakkelijk op het raam om zowel binnen als buiten te reinigen. TrueEdge 2.0-technologie zorgt voor een grondige reiniging langs kozijnen en randen terwijl drie sproeikoppen en een microvezelpad moeten zorgen voor een streeploos resultaat. Het waterreservoir van 120ml is genoeg voor glazen oppervlakken tot 75 m2 zonder bij te hoeven vullen. Deze nieuwe raamreiniger is vanaf 9 september verkrijgbaar voor 599 euro.