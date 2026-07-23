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Reolink introduceert nieuwe generatie videodeurbel met langere accuduur

23 juli 2026 1 Minuut 0 Reacties
Reolink Video Doorbell 2nd Gen

In een tijd waarin de vraag naar thuisbeveiliging actueel blijft, brengt Reolink de Video Doorbell 2nd Gen op de markt. Deze nieuwe deurbel zet in op een langere batterijduur, een breder zichtveld en functies waar geen vast abonnement voor nodig is.

Reolink camera

Een van de opvallendste vernieuwingen in deze tweede generatie is het energieverbruik. Dankzij een nieuwe chip belooft de videodeurbel tot twee keer zo lang mee te gaan op één acculading als zijn voorganger — volgens de fabrikant tot wel 10 maanden bij gemiddeld gebruik.

Voor de installatie biedt het apparaat flexibiliteit:

  • Volledig draadloos: Werkt op de ingebouwde accu, handig voor wie niet wil verbouwen.
  • Bestaande bedrading: An te sluiten op de huidige deurbelbedrading om de accu continu bij te laden.
  • Optionele vaste voeding: Een modus waarmee ook continu 24/7 opnemen mogelijk wordt.

Vierkant beeld en slimme meldingen

Waar traditionele camera’s soms alleen het gezicht van een bezoeker laten zien, gebruikt deze deurbel een vierkante beeldverhouding (1:1). Samen met een brede kijkhoek zorgt dit ervoor dat bezoekers van top tot teen zichtbaar zijn, net als pakketjes die op de grond liggen.

Daarnaast beschikt de deurbel over ingebouwde slimme detectie. De software herkent automatisch het verschil tussen:

  • Personen
  • Voertuigen
  • Huisdieren
  • Pakketten

Hierdoor krijgen gebruikers alleen meldingen die er echt toe doen. Om privacy en veiligheid te vergroten, is het apparaat uitgerust met een sabotagewaarschuwing en een optie voor stemmaskering tijdens gesprekken via de ingebouwde luidspreker.

Geen maandelijkse abonnementskosten

Een belangrijk kenmerk van Reolink is dat er geen verplicht abonnement aan vastzit. Zowel de slimme detectiefuncties als het opslaan van beelden werken lokaal. Videobeelden kunnen direct worden opgeslagen op een MicroSD-kaart (tot 512 GB) in het apparaat zelf. Ook kan de deurbel gekoppeld worden aan bekende smart home-systemen zoals Google Assistant, Amazon Alexa en Home Assistant.

Prijs en beschikbaarheid

De Reolink Video Doorbell 2nd Gen is per direct verkrijgbaar via de website van de fabrikant en verkooppunten zoals Amazon voor een adviesprijs van € 139,99.

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