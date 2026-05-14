Neem minder ervaren luisteraars serieus

Daarnaast heb je dan de audiofielen die deel zijn van het luisterend publiek en waar we al die mooie apparatuur en opnames voor maken. Die zijn soms helemaal niet bezig met techniek, maar sommigen daarvan hebben zeker zeer goede luistervaardigheden. Soms is het ook iemand, zoals de loodgieter, die jouw systeem hoort en meteen een rake en juiste opmerking maakt. Hans van Maanen geeft aan dat hij dit soort luisterimpressies heel serieus neemt. Als je daar open voor staat, dan kun je absoluut even uit je eigen bubbel worden gesmeten. Je kunt zulke feedback meenemen als je bezig bent om versterkers te ontwerpen.

Hans heeft inmiddels veel interessante artikelen op zijn website gepubliceerd over metingen, betere technieken om versterkers en luidsprekers te ontwerpen (zie www.temporalcoherence.nl). Hij presenteert die opgebouwde kennis ook aan de AES (Audio Engineering Society). Daar moet je een flinke dosis lef voor hebben. De AES bestaat uit een serieus gezelschap van wetenschappers, engineers, ontwerpers en professionals uit het audiovak. Die stuur je niet het bos in met een paar marketingbabbels. Het is geen gezelschap waar men elkaar vliegen afvangt. Het gaat om de uitwisseling van gedachten met als doel het verkrijgen van meer kennis over al die technieken. Ondergetekende kent geen enkele kabelfabrikant die het heeft gewaagd om het verhaal uit de folder te presenteren voor de AES.

Voor de consument is het fijn dat Hans al die opgebouwde kennis toepast bij het ontwerpen van de producten van Temporal Coherence en de luidsprekers, die in samenwerking met Hepta worden gebouwd. De essentie is om apparatuur te bouwen die dichter in de buurt komt van een live-ervaring en/of in ieder geval ‘muzikaler’ klinkt. Het laatste kun je niet zeggen, want alleen muziek kan muzikaal zijn. Het begrip zegt iets over de toonkunst en over de aanleg om muziek te kunnen spelen. Past in hetzelfde kader als heel foute uitspraken die aangeven dat apparatuur emotie overbrengt of emotioneel kan klinken. Emotie is iets dat in onze mind ontstaat op basis van onder andere externe factoren. Luisterend naar een song kan dat bij iemand een emotie oproepen. Uw auteur zou niet weten hoe je elektronische apparatuur kunt bouwen die emoties kan overbrengen. Dat zou een fenomenale uitvinding zijn met ongekende toepassingen voor de mensheid.