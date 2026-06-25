Nieuws Smarthome Verlichting

Nieuwe Philips Hue-update maakt gelijktijdig gebruik van Zigbee en Thread mogelijk

25 juni 2026 1 Minuut 0 Reacties
Philips Hue Bridge Pro

Philips Hue-moederbedrijf Signify brengt binnenkort een software-update uit waarmee geselecteerde slimme lampen tegelijkertijd via Zigbee en Thread kunnen communiceren. Hierdoor kunnen gebruikers hun verlichting direct koppelen aan smarthome-platformen zoals Apple Home, Google Home of Amazon Alexa via Matter over Thread, terwijl de verbinding met de eigen Hue Bridge behouden blijft.

philips hue Hue

Meer vrijheid in de bediening

Voorheen moesten gebruikers bij de installatie van hun Philips Hue-verlichting een definitieve keuze maken. De lampen konden óf aan een Hue Bridge worden gekoppeld, óf rechtstreeks worden verbonden met ecosystemen van derden, zoals die van Apple, Google of Amazon. Het was technisch niet mogelijk om beide opties tegelijkertijd te gebruiken. Wilde een gebruiker naderhand alsnog overstappen van systeem, dan moesten alle lampen eerst volledig worden gereset. De aankomende update heft deze beperking op, waardoor een reset niet meer nodig is.

Gelijktijdige ondersteuning via nieuwe chips

De nieuwe functionaliteit is mogelijk gemaakt door chipleverancier Silicon Labs, die een techniek heeft ontwikkeld waarmee bluetooth, Zigbee en Thread simultaan op een enkele lamp kunnen draaien.

De upgrade is echter niet beschikbaar voor alle Philips Hue-lampen. De update werkt uitsluitend op de nieuwere modellen die zijn uitgerust met een Silicon Labs MG26- of SiMG01-soc. Deze modellen kwamen eind vorig jaar op de markt. Oudere Hue-lampen die alleen over een Zigbee-chip beschikken, krijgen deze upgrade niet.

Beschikbaarheid

Volgens Signify zal de software-update ‘later dit jaar’ worden uitgebracht. Een exacte releasedatum is op dit moment nog niet bekendgemaakt.

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