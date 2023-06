Philips Hue lanceert nieuwe kogellamp en plafondlampen

De Philips Hue E14 kogellamp, de kleinste lamp van het merk, is nu ook verkrijgbaar in een White and Color Ambiance variant waarmee je het kleinste hoekje van je huis kan verlichten met warm- tot koelwit licht en 16 miljoen kleuren. Deze lamp is ongeveer net zo groot als een golfbal en past qua grootte en vorm in de kleinste armaturen.

De Philips Hue Aurelle plafondlamp is nu ook verkrijgbaar in een zwarte afwerking in verschillende modellen. Je kan kiezen voor een rond model, een rechthoekig of een vierkant model. Het zwevende ontwerp vult de kamer met tinten van warm- tot koelwit licht. De Philips Hue Surimu plafondlamp is nu ook beschikbaar in een ronde vorm met een diameter van 395 mm en een nieuwe vierkante vorm die half zo klein is (300 x 300 mm) als de bestaande vierkante Surimu. De plafondlamp ligt verzonken in het plafond en verspreidt een zachte gloed van kleurrijk of wit licht.

Twee nieuwe functies in de app

Philips Hue introduceert ook nieuwe en verbeterde functies in de Hue-app. Met de brightness balancer kan je de helderheid van afzonderlijke lampen in een entertainmentzone aanpassen in plaats van de lichten als een groep te bedienen. Deze nieuwe functie is ontwikkeld op verzoek van Philips Hue-gebruikers om een betere controle over de lampen te hebben tijdens het kijken naar een film, het luisteren naar muziek of tijdens het gamen. Met behulp van deze nieuwe functie kan je zelf beslissen welk deel van de kamer in de spotlights wordt gezet wanneer je jouw lampen synchroniseert met je tv, film, game of muziek. Bovendien zorgt de functie ervoor dat lampen met verschillende lumenwaarden gelijk kunnen worden gedimd. Een lamp met een een hogere lichtopbrengst (lumen) kan dus tot hetzelfde niveau worden gedimd dan een lamp die een lagere lumenwaarde heeft. Deze functie zal beschikbaar zijn in Q3 en kan worden gebruikt in elk Philips Hue Entertainment-zone.

Advertentie

Door een update van de Philips Hue Bridge worden ook de functionaliteiten van de Philips Hue bewegingssensoren uitgebreid. Op basis van veelvoorkomende feedback zal het aantal tijdslots voor de bewegingssensoren om de gewenste verlichting te activeren toenemen van de huidige twee naar tien. Met deze extra tijdslots kan je jouw verlichting gedurende elk moment van de dag instellen op basis van je dagelijkse routine. Bovendien kan de scène met natuurlijk licht worden geselecteerd als onderdeel één van deze tijdslots, om de zon gedurende de dag na te bootsen. Deze uitgebreide functie is beschikbaar via een update van de Philips Hue Bridge en werkt op elke sensor die je al in bezit hebt en zal naar verwachting in Q3 worden gelanceerd.

Prijzen