Philips Hue lanceert nieuwe buitenverlichting en effecten in Hue-app

Nieuwe Philips Hue buitenverlichting

Op het gebied van buitenverlichting wordt het assortiment van Philips Hue uitgebreid met de nieuwe Philips Hue Inara-wandlamp. Deze klassieke lamp brengt de esthetiek van de filamentlamp van binnen naar buiten. De zwarte lantaarn bevat alle slimme functies van Philips Hue met een traditionele uitstraling. De Inrana verzorgt een dimbaar warmwit licht, op het terras of op de oprit.

Het assortiment voor buitenshuis wordt verder uitgebreid met de Philips Hue Calla-sokkellamp in roestvrij staal. Van de Calla was al een zwarte versie beschikbaar. De lantaarn biedt zowel wit licht als gekleurd licht en kan de hiermee de tuin of een looppad voorzien van extra sfeer of functioneel licht. Met een hoogte van iets meer dan 25 centimeter kan de Calla gemakkelijk in de tuin worden verspreid, tussen bloemen of tussen planten en bomen. De Calla is voorzien van laagspanningstechnologie, die eenvoudig is te installeren en uit te breiden. Sluit de lamp met de meegeleverde verlengkabel gewoon aan op de bestaande Philips Hue- laagspanningsinstallatie.

De Philips Hue Inara Filament wandlamp is beschikbaar vanaf 8 februari 2022 voor een prijs van 99,99 euro. De Philips Hue Calla sokkellamp in roestvrij staal is beschikbaar vanaf hetzelfde moment en kost 139,99 euro.

Advertentie

Effecten in de Hue-app

In het eerste kwartaal van 2022 worden nieuwe effecten toegevoegd aan de Philips Hue-app. De eerste effecten zijn Candle en Fireplace, die het zachte gloeien van natuurlijk kaarslicht of een gezellige open haard nabootsen om de juiste sfeer te creëren voor een romantisch etentje of een ontspannen avond in de zetel . Voor een nog intensere ervaring kun je ze gebruiken met de Philips Hue gradient lightstrip, gradient light tube en gradient Signe tafel- of vloerlamp. De Candle- en Fireplace-effecten werken op alle Philips Hue-lampen die zowel Zigbee- als Bluetooth-compatibel zijn. Zodra de effecten beschikbaar zijn in de Hue-app, kun je controleren of jouw lamp compatibel is.