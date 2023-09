Nieuwe uitgave: Home Emotion 4 2023

Neem een abonnement of bestel een los exemplaar.

BACKGROUND: Speakers voor buiten

Stralend weer buiten? Natuurlijk wil je dan in de tuin ontspannen of met de vrienden iets lekkers nuttigen op het terras. Kan daar ook muziek bij? Zeker! En het kan heel wat beter, mooier en handiger dan met een goedkope Bluetooth-speaker. Maak kennis met hifi in de tuin!

HOMEAUTOMATION

Zo kun je de slimme stekker in huis gebruiken

Heb je een slimme stekker in huis of eentje op het oog? Doe dan wat inspiratie op met de ideeën uit dit artikel: zo kun je die gebruiken.

Koppel al je slimme apparaten aan een gastnetwerk – Veiligheid voorop

Het aantal slimme, connected apparaten in een gemiddeld huishouden groeit gestaag, dat mag geen nieuws heten. Wat een hoop mensen echter nog altijd niet ziet is, dat deze 24/7 aan internet hangende apparatuur ‘zeker op termijn‘ een groot veiligheidsrisico vormen. Je kunt dat wat indammen door alles wat ëslimí en connected is, aan een afzonderlijk netwerk te hangen.

Een aangenaam en gezond binnenklimaat het gehele jaar door – Slimme ventilatie en luchtreiniging

Een optimaal binnenklimaat in het smart home is van groot belang voor ons welbevinden, de gezondheid en ook om lekker te kunnen werken, ontspannen en te entertainen. De kwaliteit en het leefcomfort van het binnenklimaat hangen voor een belangrijk deel af van slimme ventilatie en luchtreiniging. De ventilatie zorgt voor de juiste temperatuur en luchtvochtigheid. En de luchtreiniging haalt irriterende stoffen en ziekmakers uit het binnenklimaat.

Veiligheid en privacy online – Het blijft gedoe…

Steeds weer lees, hoor of zie je in het nieuws dat grote hacks gepleegd zijn, waarbij digidieven aan de haal zijn gegaan met bergen aan privacygevoelige zaken. Maar ook geldt dat computers krachtiger zijn dan ooit en het achterhalen van weinig sterke door mensen verzonnen wachtwoorden in een poep en een zucht geregeld is. Hoe ga je daar allemaal mee om als nederig eindgebruiker?

TESTED

ONKYO TX-RZ50 – Onkyo keert terug met zeer volledige 9.2 AV-receiver

Het is lang stil geweest rond Onkyo, wat vooral op AV-receivervlak spijtig was. Het Japanse merk is echter terug, met wat hulp van de Amerikanen. De TX-RZ50 een 9.2 AV-receiver die wil overtuigen met veel functies, waaronder een volledige versie van Dirac. En dat is best uniek.

PANASONIC TX-65MZW2004 (NL) / TX-65MZ2000 (BE) – Superieur

beeld én geluid

De Panasonic TX-65MZW2004 (TX-65MZ2000 in BelgiÎ) springt om meerdere redenen in het oog. Om te beginnen maakt hij gebruik van het nieuwe OLED-paneel met microlens array, zodat je spectaculaire helderheid mag verwachten. Daarnaast is er uitgebreide aandacht voor goede audio, dankzij een ingebouwde luidsprekerarray, getuned door Technics. Doe er het Panasonic-oog voor beeldkwaliteit bij en een focus op gamingprestaties en we hebben redenen genoeg om deze te testen.

APPLE HOMEPOD (2E GENERATIE) – Meer dan alleen een slimme luidspreker

Met de Apple HomePod haal je meer in huis dan een slimme luidspreker, hij dient namelijk meteen als Home Hub voor Apple Woning, het smarthome systeem van Apple. Maar of je nou muziek wil luisteren of je huis slimmer wil maken, je hebt in ieder geval een iPhone of iPad nodig.

