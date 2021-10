Nieuwe uitgave: Home Emotion 5 2021

Home Emotion 5-2021 is verschenen, en valt één dezer dagen bij de abonnees op de mat.

In deze editie van Home Emotion vind je een reportage van Werner Ero over zijn Winkelbezoek aan iEar’ | Ultimate sound and vision.

Testen:

Google Nest Doorbell met gezichtsherkenning

Foscam S41 camera

Panasonic TX-55JZW984 Ultra HD OLED-tv

Philips Hue Wall Switch Module: Domme schakelaars worden slim

KNX: Woningautomatisering via KNX: Verduurzaming & woongemak

Background: FWD Smart Living Project deel 7

Productnews: Thinka: Lancering HomeKit controller voor Z-Wave

Bekijk hieronder de volledige inhoudsopgave, en blader eens door op SmarthomeMagazine.nl online verschenen publicaties van Home Emotion.

