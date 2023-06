Nieuwe uitgave: Home Emotion 3 2023

Neem een abonnement of bestel een los exemplaar.

Brandstory: ArtSound – Spreken, denken, leren en vooruitzien…

Voor sommigen is ArtSound de grootste Belgische luidsprekerfabrikant die ze niet kennen, voor heel wat anderen is het net een zeer bekende naam. De kans is nochtans heel groot dat je hun speakers al eens gehoord hebt. Bij vrienden thuis ingebouwd, of misschien wel als leverancier van stemmige muziek in je favoriete restaurant.

TESTED

Aqara Smart Video Doorbell G4 – Goedkoop én slim

Eind maart lanceerde Aqara een nieuwe videodeurbel. De Aqara Smart Video Doorbell G4 beschikt over gratis cloudopslag, gezichtsherkenning en ondersteuning voor Apple HomeKit. En dat voor 119 euro. Hoe bevalt deze videodeurbel in de praktijk?

Canton Smart Soundbar 10 – Een écht slimme soundbar

Er zijn steeds meer opties voor wie op zoek is naar een soundbar die echte Atmos-prestaties kan bieden. De Canton Smart Soundbar 10 is nu toe aan een tweede generatie en pakt meer dan ooit uit met een ongeziene flexibiliteit. We kennen geen enkele andere soundbar die je kunt uitbreiden met hifi-speakers of echte Atmos-speakers aan het plafond.

SwitchBot Lock – Perfect voor je studentenkamer

SwitchBot laat zien dat een slim slot niet duur hoeft te zijn. In deze review gaan we aan de slag met SwitchBot Lock.

Marantz AV 10 homecinema voorversterker/processor en AMP 10 eindversterker – Betaalbare state of the art

Laat ik dit verhaal, waarin ik de nieuwe homecinema topmodellen van het Japanse audiomerk Marantz aan een test onderwerp, starten met het aanhalen van mijn koptekst. Want de term ‘state of the art’ duidt meestal niet op een gunstig prijskaartje. Dat het de Marantz-ingenieurs hier wel is gelukt maakt meteen erg nieuwsgierig. Omdat ik niet in staat ben een homecinema-opstelling met 17(!) verschillende luidsprekers thuis te realiseren, zijn we (Marantz en ik) voor deze test uitgeweken naar de grote cinemaruimte van de Tilburgse AV-specialist iEar’. Daar staat op zekere dag in maart een machtig en bijzonder totaalsysteem voor mij klaar. Bijzonder in de zin dat dit keer niet voor de gebruikelijke inbouwoplossingen is gekozen, maar voor zeventien conventionele ‘luidsprekerboxen’ van in dit geval Bowers & Wilkins. Samen met de nauwkeurige opstellings- en inregelwerkzaamheden uitgevoerd door zowel het iEar’- als het Marantz-team, ontstond een audiovisueel spektakel dat mij nog lang zal bijblijven.

HOMEAUTOMATION

Hoeveel apparaten kun je koppelen aan je wifi-netwerk?

Merk je dat je wifi-netwerk traag is of dat er vaker problemen opduiken? Mogelijk heb je dan veel apparaten geÔnstalleerd. Maar wanneer zijn er teveel aanwezig?

Verbruik, recycling en opslag – Slim omgaan met water

In 2030 krijgen we als er niets verandert te kampen met tekorten aan drinkwater. De droogte slaat regelmatig toe. Bovendien stijgen de waterprijzen aanzienlijk. Tijd om bij het smarthome en de smartgarden eens te gaan nadenken over het slim besparen op waterverbruik.

PRODUCTNIEUWS

Foscam V5EP & V8EP – Beveiligingscamera’s

