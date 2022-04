Nieuwe uitgave: Home Emotion 2 2022

Home Emotion 1-2022 is verschenen, en valt één dezer dagen bij de abonnees op de mat.

Neem een abonnement of bestel een los exemplaar.

Tested

Advertentie

BenQ GS50: Een projector voor je campingtrip?

Een spatwaterbestendige LED-projector met ingebouwde batterij en luidsprekers. Daarmee checkt de BenQ GS50 heel wat vakjes als je op zoek bent naar een projector die je vlot met je meeneemt. Met zijn hip uitzicht heeft hij enkele dagen onze testruimte gesierd. Hoe presteert hij?

Sonus faber Omnia: Een streepje design en veel luisterplezier

Sonus faber staat voor ambachtelijk Italiaans design en luidsprekers die uitblinken qua muzikaliteit. Met de Omnia presenteert het een alles-in-een draadloze speaker die je ook nog eens kunt verbinden met je tv. Of je platenspeler. Want veelzijdig is de Omnia wel.

Philips Hue Gradient Signe vloerlamp: Premium design met meer kleuren

In deze review kijken we naar de Philips Hue Gradient Signe vloerlamp. Deze stijlvolle en premium vloerlamp kan niet één maar meerdere kleuren tegelijkertijd weergeven. Hiermee kun je mooie effecten in je kamer en op je muur creëren.

Netatmo Slimme Koolmonoxidemelder: Tien jaar veilig

De nieuwe Netatmo Slimme Koolmonoxide-melder lijkt de perfecte toevoeging op de Netatmo Slimme Rookmelder die we in 2019 al getest hebben. De slimme sensor meet in realtime het koolstofmonoxidegehalte in een ruimte en waarschuwt gebruikers met een luid alarm én een melding op de smartphone. Een goed idee?

Kärcher K5 Premium Smart Control: Hogedrukreiniger met app

De lente is weer bijna aangebroken en dat betekent dat we massaal onze tuin weer zomerklaar maken. De hogedrukreiniger mag dan natuurlijk niet ontbreken en je kunt tegenwoordig zelfs al kiezen voor een slimme variant. In deze review kijken we naar de Kärcher K5 Premium Smart Control Home hogedrukreiniger, compleet met app-bediening.

Denon DHT-S517:Dolby Atmos uit een compact ding

Dankzij Netflix en co is er best wel wat aandacht voor Dolby Atmos-geluid. Om het omhullende formaat te beleven, is een high-end soundbar of AV-receiver aangewezen. Maar dat kost wel wat. Denon bedient met deze compacte DHT-S517 de mensen die voor een redelijk bedrag toch een Atmos-ervaring willen.

Advertentie

Background

Slim witgoed anno 2022: Dit zijn de mogelijkheden…

Het is niet de meest snelle en flitsende markt, die van witgoed, maar er zijn wel veel goede ideeën. Wat kun je allemaal al smart verkrijgen?

Immersive entertainment, Augmented en Mixed Reality: Wat je kan

dromen, kan je nu ook bouwen…

Welke invloed heeft het Corona-tijdperk op de technische ontwikkelingen bij de vermaakindustrie gehad? Die is zeker niet stil komen te staan. Short-throw highspeed 4K laserprojectoren, interactieve bewegingstracking en bewegende vloeren entertainment en evenementen op een nieuw en hoger immersive engagerend niveau. En daarvan kunnen wij nu ‘na de pandemie’ volop gaan genieten. Bovendien ook nog eens minder ver (in de regio) of zelfs thuis aangeleverd.

Productnews

Bowers & Wilkins Panorama 3: Eerste Dolby Atmos-soundbar bij Bowers & Wilkins

Met de Panorama 3 vult Bowers & Wilkins zijn soundbar aanbod aan met een model dat Dolby Atmos ondersteunt. Het concept blijft hetzelfde als bij de vorige twee Panorama’s. Dit is een soundbar die alles doet vanuit één toestel, zonder externe subwoofer of aparte speakers voor achter in de kamer.

Bekijk hieronder de volledige inhoudsopgave, en blader eens door op FWD.nl/smarthome/ verschenen publicaties van Home Emotion.