Eind 2020 hebben we de Netatmo Slimme Video Deurbel uitgebreid kunnen testen. De conclusie was dat de videodeurbel veel potentie had, maar op dat moment nog niet helemaal af was. Geen ondersteuning voor HomeKit Secure Video, geen opslag via je eigen ftp-server of Dropbox en geen ondersteuning voor stemassistenten. Nu wachten we nog altijd op HomeKit Secure Video, maar de rest is al wel geïmplementeerd. De installatie was tot op heden wellicht nog een dingetje. Je moet dit model echt bedraad aansluiten en dat is wellicht niet meer helemaal van deze tijd. Daarom brengt Netatmo nu nieuwe adapters op de markt waarbij je enkel de stekker in het stopcontact hoeft te steken.

Zo komt er een inbouwadapter, maar daar heb je echt een professional voor nodig. Daarnaast komt er een AC-adapter en die is voor consumenten veel interessanter. Verbind de draadjes aan het uiteinde van de adapter met je Netatmo videodeurbel en steek het andere eind in het stopcontact. En klaar ben je. Geen gedoe meer met trafo’s en belkabels, maar gewoon de stekker in het stopcontact. Beide adapters kosten 24,99 euro. Per direct verkrijgbaar in de online shop van Netatmo, later ook bij je favoriete elektronicawinkel.

Netatmo Slimme Video Deurbel horen via stemassistenten

Je mist dan wel een gong, maar volgens Netatmo is dat straks geen probleem meer. Je kunt de deurbel gewoon horen via je favoriete stemassistent. Denk hierbij aan Amazon Alexa, Siri en Google Assistant. Als je thuis bent kun je de videodeurbel dus gewoon horen via een verbonden slimme speaker.