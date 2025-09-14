Review: Netatmo Weerstation ORIGINAL – Is het wel echt nieuw?

Het Netatmo Weerstation is waarschijnlijk het bekendste slimme weerstation en is echt al jaren op de markt. Hier bij FWD.nl hebben we de eerste generatie getest in 2018, maar deze bestond zelfs al sinds 2012. Alhoewel dat model ook nu nog altijd prima werkt anno 2025 was het volgens het Franse bedrijf toch tijd voor een vernieuwd model. Het Netatmo Weerstation ORIGINAL is de tweede generatie van het weerstation en in deze review kijken we of ook het nieuwe model wederom de moeite waard is.
De herfst lijkt nu echt begonnen en we maken ons weer op voor regenachtige en koude dagen. Gelukkig is daar het Netatmo Weerstation ORIGINAL om ons voor te bereiden.
Dit is het Netatmo Weerstation ORIGINAL
Het Netatmo Weerstation ORIGINAL is, de naam zegt het al, een weerstation en geeft dus allerlei informatie over het weer buiten, maar ook over het klimaat binnen in huis. Het Netatmo Weerstation ORIGINAL bestaat namelijk uit twee verschillende modules. Je plaatst een module binnen voor het binnenklimaat. Deze meet de binnentemperatuur, luchtvochtigheidsgraad, geluidsniveau en CO2-niveau en werkt tevens als basisstation voor de andere modules en gaat in het stopcontact. Je kunt meerdere binnenmodules aansluiten om ook de luchtkwaliteit in andere kamers van het huis weer te kunnen geven.
Daarnaast is er de buitenmodule (op meegeleverde Duracell batterijen) voor het weer. In de basis heeft dit model precies dezelfde sensoren als de eerste generatie. Zo meet de buitenmodule de temperatuur, luchtvochtigheidsgraad, luchtdruk, gevoelstemperatuur en de luchtkwaliteit. De weersverwachting verschijnt in handige grafiekjes en ook kun je informatie terugkijken van alle sensoren vanaf het moment dat je de producten geïnstalleerd hebt.
Nieuw voor deze tweede generatie is de UV-index met 24-uurs vooruitblik, gedetailleerde zonlichtanalyse inclusief resterende zonlichtduur en tijden voor zonsopgang/zonsondergang. Daarnaast is er een pollenmonitoring voor mensen met allergieën. Denk aan realtime informatie over de concentratie van pollen (bomen, onkruid en gras) inclusief waarschuwingen bij hoge niveaus en een voorspelling voor de komende drie dagen. Ook nieuw bij het ORIGINAL Weerstation zijn de kleuren Sand en Mint voor de binnen- en buitenmodule.
Het Netatmo Weerstation ORIGINAL is opnieuw uit te breiden met extra modules die volgens het Franse bedrijf in 2024 voor het laatst een update hebben gehad. We hebben bij het reviewmodel van het weerstation ook de Netatmo Regenmeter en de Netatmo Windmeter ontvangen die (uiteraard) respectievelijk de hoeveelheid neerslag en de windkracht meten. Het Netatmo Weerstation ORIGINAL met binnen- en buitenmodule heeft een adviesprijs van 169,99 euro, terwijl de regenmater en windmeter respectievelijk een adviesprijs van 79,99 euro en 109,99 euro hebben. Een additionele binnenmodule kost 79,99 euro. Zoals je van Netatmo gewend bent zijn er geen verborgen abonnementskosten. Eén keer kopen en alle functies zijn voor altijd beschikbaar.
Design en installatie
Bij het openmaken valt meteen de nieuwe Zandkleur op. De binnenmodule is wat lichter dan de buitenmodule, maar het zijn zeer fraaie en warme kleuren. De bekende kokervorm wordt ook hier nog gebruikt. De aluminiumbehuizing kan echt tegen een stootje en heeft een touchknop bovenop. Aan de voorkant vind je een opening met een LED-lampje die de status weer kan geven. Even schrikken trouwens, de binnenmodule gaat in het stopcontact maar heeft achterop een micro-usb-aansluiting! Micro-usb in 2025, dat mag natuurlijk helemaal niet meer, maar aangezien de binnenmodule technisch precies het oude model uit 2012 is mag het nog wel. Het is niet echt een ‘nieuw’ product. Wel jammer. Je mag verwachten dat Netatmo in dertien jaar tijd toch wel met wat vernieuwing had mogen komen.
De buitenmodule is eigenlijk een kleinere variant van de binnenmodule, maar werkt dan op (meegeleverde) batterijen. Enigszins vreemd is dat je dit model onder een afdakje moet zetten en deze niet in de regen mag staan. Een buitenmodule die niet waterdicht is had na dertien jaar sinds de release van de eerste generatie toch ook wel opgelost mogen worden. Netatmo heeft wel een optionele beschermhoes te koop, maar waterdichtheid is nu precies wat de buitenmodule in 2025 al standaard had mogen hebben.
De installatie is verder heel eenvoudig. De binnenmodule in het stopcontact steken, installeren via de Netatmo-app, verbinden met je wifi-netwerk en vervolgens de buitenmodule en eventuele extra modules als de regenmeter en windmeter toevoegen. Het signaal tussen de binnenmodule en de buitenmodules is goed. Bij ons staan ze op ongeveer zeven meter afstand van elkaar.
Regenmeter en windmeter
De namen van de Netatmo Regenmeter en Windmeter spreken voor zich. De regenmeter vangt het water op en kan je precies vertellen hoeveel mm er gevallen is per uur of op een totale dag en de windmeter detecteert de windkracht en windrichting. Het zijn mooie toevoegingen aan het weerstation om de data verder uit te breiden. Ze zijn allebei flink wat groter dan het weerstation zelf en de plaatsing komt ook nogal nauwkeurig om zo accuraat mogelijke data te ontvangen. Het is dan ook jammer dat er geen houder wordt meegeleverd. Die moet je nog apart aanschaffen. Je kan de windmeter moeilijk op je tuintafel zetten, dus dit had eigenlijk meegeleverd moeten worden. Hetzelfde geldt ook voor de regenmeter. In de handleiding staan instructies wat de beste plek is, maar dat is ook hier vooral omhoog zonder obstakels in de nabijheid. In beide gevallen moet je eigenlijk nog een houder aanschaffen.
Het zijn allebei vrij grote plastic gevaartes die gelukkig bestand zijn tegen de weersomstandigheden, maar niet heel stevig gebouwd lijken te zijn. Ophangen en afblijven is dus vooral het advies. Voor deze review hebben we geen houders meegeleverd gekregen, dus neerzetten in een grote bloempot van een appelboom is niet zo nauwkeurig, maar we kregen wel een goede indruk van beide apparaten. De installatie is vrij eenvoudig. Even het plasticje van de meegeleverde batterijen trekken en toevoegen via de app, dat ging uiterst eenvoudig. In de app heb je vervolgens het tabblad regen en het tabblad wind.
App en metingen
Bij een weerstation gaat het natuurlijk om alle data en die vind je in de Netatmo Weather-app. Start de app op en je hebt een handig dashboard met alle informatie. Standaard is het scherm in tweeën gedeeld. Bovenaan de weersinformatie voor buiten en onderaan het klimaat binnen. Plaats je meerdere binnenmodules, dan kan je daar onderaan het scherm doorheen scrollen. Het bovenste deel van je scherm is voor buiten. In het midden zie je daar de handige symbooltjes om alle informatie te bekijken. Een regendruppel voor de regen, een windvlaag voor de windmeter, thermometer voor de temperatuur, een blaadje voor de luchtkwaliteit, de UV-index en de pollenmonitor. De laatste twee zijn nieuw en die informatie komen vanaf de servers van Netatmo binnen. De buitenmodule heeft dus geen nieuwe sensoren aan boord en is qua hardware dus eigenlijk identiek aan de vorige generatie. De metingen van het weerstation lijken accuraat te zijn, vergeleken met een ouderwetse thermometer en een ‘dom’ weerstation.
Druk op het hamburgermenu en je kunt de grafieken induiken van alle metingen sinds de eerste dag dat je het systeem in gebruik hebt. Voor de liefhebbers handige informatie om trends te ontdekken of om je even helemaal in te verliezen. Je kunt de laatste drie maanden ook exporteren in XLS- of CSV-formaat. De app biedt via het hamburgermenu ook een weerkaart. Je kunt je Netatmo Weerstation ORIGINAL namelijk opgeven om mee te doen met de publieke metingen. Via de kaart kun je de metingen aflezen van mensen in je wijk, dorp of stad die ook een weerstation van Netatmo hebben. Lokale verschillen zijn zo makkelijk in te zien.
Het Netatmo Weatherstation ORIGINAL 2nd gen, zoals dit model eigenlijk op de doos heet, kan ook verbonden worden met je favoriete platformen. Google Home, Apple HomeKit, Amazon Alexa, Home + Control-app (Legrand), IFTTT en zelfs Home Assistant is mogelijk. De Netatmo API is beschikbaar, dus handige knutselaars kunnen zelf aan de slag.
Conclusie
Het Netamo Weerstation ORIGINAL verschilt niet zoveel van het originele weerstation van Netatmo uit 2012. Het is dan ook niet echt een nieuwe versie, maar eerder een vervanging voor de eerste generatie in de winkels. Mensen die de eerste generatie al hebben hoeven echt niet over te stappen naar deze tweede generatie. Dezelfde hardware, maar met nieuwe software in de vorm van een verbeterde app en nieuwe metingen. Deze zijn echter niet lokaal, want de modules hebben geen nieuwe sensoren aan boord, maar komen via de servers van Netatmo binnen. De aanwezige micro-usb-aansluiting op de Netatmo binnenmodule van het weerstation zegt wat dat betreft genoeg. Dit is geen volledig nieuw product. Dat valt aan de ene kant echt tegen, want Netatmo had in dertien jaar tijd echt wel wat meer verbeteringen kunnen doorvoeren qua weerbestendigheid van de buitenmodule, sensoren of een usb-c-aansluiting. Aan de andere kant is de basis ook nu nog altijd goed en bij de tijd. Dit is echt een heel fijn weerstation dat de juiste informatie over binnen en buiten weer kan geven.
Beoordeling
Netatmo Weerstation ORIGINAL
- Fraai design met nieuwe kleuren
- Overzichtelijke app
- Geeft accurate informatie binnen en buiten
- Smarthome-integratie
- Regenmeter en windmeter van toegevoegde waarde
- Oude hardware
- Micro-usb
- Prijs is stevig
- Niet echt nieuw
Beoordeling Netatmo Weerstation ORIGINAL
