Review: Netatmo Weerstation ORIGINAL – Is het wel echt nieuw?

Dit is het Netatmo Weerstation ORIGINAL

Het Netatmo Weerstation ORIGINAL is, de naam zegt het al, een weerstation en geeft dus allerlei informatie over het weer buiten, maar ook over het klimaat binnen in huis. Het Netatmo Weerstation ORIGINAL bestaat namelijk uit twee verschillende modules. Je plaatst een module binnen voor het binnenklimaat. Deze meet de binnentemperatuur, luchtvochtigheidsgraad, geluidsniveau en CO2-niveau en werkt tevens als basisstation voor de andere modules en gaat in het stopcontact. Je kunt meerdere binnenmodules aansluiten om ook de luchtkwaliteit in andere kamers van het huis weer te kunnen geven.

Daarnaast is er de buitenmodule (op meegeleverde Duracell batterijen) voor het weer. In de basis heeft dit model precies dezelfde sensoren als de eerste generatie. Zo meet de buitenmodule de temperatuur, luchtvochtigheidsgraad, luchtdruk, gevoelstemperatuur en de luchtkwaliteit. De weersverwachting verschijnt in handige grafiekjes en ook kun je informatie terugkijken van alle sensoren vanaf het moment dat je de producten geïnstalleerd hebt.

Nieuw voor deze tweede generatie is de UV-index met 24-uurs vooruitblik, gedetailleerde zonlichtanalyse inclusief resterende zonlichtduur en tijden voor zonsopgang/zonsondergang. Daarnaast is er een pollenmonitoring voor mensen met allergieën. Denk aan realtime informatie over de concentratie van pollen (bomen, onkruid en gras) inclusief waarschuwingen bij hoge niveaus en een voorspelling voor de komende drie dagen. Ook nieuw bij het ORIGINAL Weerstation zijn de kleuren Sand en Mint voor de binnen- en buitenmodule.

Het Netatmo Weerstation ORIGINAL is opnieuw uit te breiden met extra modules die volgens het Franse bedrijf in 2024 voor het laatst een update hebben gehad. We hebben bij het reviewmodel van het weerstation ook de Netatmo Regenmeter en de Netatmo Windmeter ontvangen die (uiteraard) respectievelijk de hoeveelheid neerslag en de windkracht meten. Het Netatmo Weerstation ORIGINAL met binnen- en buitenmodule heeft een adviesprijs van 169,99 euro, terwijl de regenmater en windmeter respectievelijk een adviesprijs van 79,99 euro en 109,99 euro hebben. Een additionele binnenmodule kost 79,99 euro. Zoals je van Netatmo gewend bent zijn er geen verborgen abonnementskosten. Eén keer kopen en alle functies zijn voor altijd beschikbaar.