De Slimme Koolmonoxidemelder van Netatmo meet in realtime het koolstofmonoxidegehalte in de ruimte waar het geïnstalleerd is. Het is aan te raden om dit product te installeren in elke ruimte waar een verbrandingstoestel staat. Netatmo raadt aan om de Slimme Koolmonoxidemelder op ademhoogte op te hangen. Bij het detecteren van koolmonoxide worden gebruikers gewaarschuwd met een alarm van 85 decibel. Ook stuurt dit apparaat een melding naar de smartphone. Zo wordt iedereen gewaarschuwd.

De Netatmo Slimme Koolmonoxidemelder detecteert koolstofmonoxide bij een concentratie van 50 PPM. De gebruiker ontvangt vervolgens een melding met ‘Koolstofmonoxide abnormaal’. Wanneer er na 30 minuten nog steeds een concentratie van 50 PPM of meer aanwezig is zal het alarm afgaan. Ter vergelijking. Bij 800 PPM is er sprake van extreme blootstelling en bij 100 PPM van milde blootstelling. Dit apparaat waarschuwt je dus ruim op tijd.

Levensduur van 10 jaar

De batterij gaat 10 jaar mee. Je kunt de batterij overigens niet vervangen. Je ontvangt na 10 jaar een melding om een nieuwe melder aan te schaffen, ook vanwege slijtage van de detectiesensor. Uiteraard is er een Auto-Test functie aanwezig om de status van de sensor, accu en wifi te controleren. Het alarm kun je uiteraard ook testen en dit wordt eens per jaar aanbevolen.

Deze melder van Netatmo kan je via Apple HomeKit bijvoorbeeld met verlichting van Philips Hue verbinden, waarbij alle lampen gaan knipperen bij het detecteren van koolstofmonoxide. Heb je een thermostaat van Netatmo, dan kan deze de boiler direct uitschakelen.

Prijs en beschikbaarheid

De Netatmo Slimme Koolmonoxidemelder is verkrijgbaar vanaf 16 november voor 99,99 euro. Je hebt geen abonnement nodig. Alle functies zijn beschikbaar via de Netatmo Home + Security-app.

