Netatmo komt met eerste Matter-product: Slimme Beveiligingssensor

De Netatmo Slimme Beveiligingssensor is het eerste product van Netatmo dat compatibel zal zijn met de nieuwe smarthomestandaard Matter. Deze beveiligingssensor is eigenlijk een twee-in-één product. Het is zowel een contactsensor en een infrarood bewegingsdetector. Gebruik je het als contactsensor, dan werkt het als een deur- en raamsensor met twee delen die je respectievelijk op een deur of raam en het kozijn plaatst. Wordt het contact verbroken, dan is de deur of raam dus open en krijg je als gebruiker een waarschuwing op je smartphone. De Slimme Beveiligingssensor is ook uitgerust met een infrarood bewegingsdetector, dus als er iemand langsloopt wordt dat ook gedetecteerd.

De Netatmo Slimme Beveiligingssensor maakt dus gebruikt van de aankomende Matter-standaard. Deze smarthomestandaard moet de nieuwe universele standaard op het gebied van het slimme huis worden. Het is dan gedaan met producten die niet met elkaar kunnen werken. Het is de bedoeling dat alle producten die Matter ondersteunen straks met elkaar werken, of dat nu van Apple, Google, Amazon, Tuya of bijvoorbeeld Samsung is. Netatmo heeft met de nieuwe Slimme Beveiligingssensor dus ook het eerste Matter-product.

Prijs en beschikbaarheid

Het zal nog even duren voordat de Slimme Beveiligingssensor van Netatmo op de markt verschijnt. In juni van dit jaar zal er meer bekendgemaakt worden over de prijs en beschikbaarheid. Meer lezen over Netatmo? Afgelopen weekend is onze review online verschenen van de Netatmo Slimme Koolmonoxidemelder of bekijk de website van Netatmo.