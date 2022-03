Nanoleaf komt met Shapes Starter Kit gebaseerd op Sonic the Hedgehog 2

De nieuwe film draait sinds 30 maart in de bioscoop en ter ere van deze gelegenheid brengt Nanoleaf een speciale starterkit van de bekende lichtpanelen op de markt. De bekende blauwe egel is zelf na te maken met de Nanoleaf Shapes Starter Kit – Sonic Limited Edition.

Deze nieuwe Shapes Starter Kit brengt zowel grote als kleine panelen (Shapes) met zich mee. Het zijn kleine driehoekjes die het bedrijf Triangles & Mini Triangles noemt. Met deze kit kunnen gebruikers één van de drie hoofdpersonages uit de film namaken, namelijk Sonic, Knuckles of Tails. In totaal worden er 32 Shapes-lichtpanelen met deze kit meegeleverd.

Uiteraard maak je ook gebruik van alle bekende Nanoleaf-functionaliteiten. Denk aan Screen Mirror om de actie op je scherm ook naar de led-lichtpanelen te brengen, kies uit verschillende animatiemodi, laat de Shapes dansen op muziek of pas ze helemaal naar wens aan en kies uit 16 miljoen kleuren of diverse verlichtingsscenario’s. Nanoleaf heeft een speciale Sonic 2 playlist gemaakt waarbij je ook kunt kiezen voor Sonic blauw, Knuckles rood of Tails geel. En wil je liever iets compleet anders maken? Dan kan dat natuurlijk ook. Bij Nanoleaf bepaal je zelf hoe het licht eruit komt te zien, zowel qua design met de lichtpanelen als het licht zelf.

Prijs en beschikbaarheid

De Nanoleaf Shapes Starter Kit – Sonic Limited Edition is per direct verkrijgbaar. Je krijgt 32 Shapes-panelen waarvan 4 Triangle en 28 Mini Triangle. De prijs is 299,99 euro en deze speciale editie is onder andere verkrijgbaar via de website van Nanoleaf.