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Dynaudio Benelux haalt Octave Audio naar de Benelux

15 juni 2026 1 Minuut 0 Reacties
Octave Audio

Dynaudio Benelux is met onmiddellijke ingang de officiële distributeur van het Duitse high-end audiomerk Octave Audio in de Benelux. Daarmee voegt het Nederlandse verkoopkantoor van Dynaudio AS een gerenommeerde fabrikant van buizenversterkers toe aan zijn portfolio.

Octave Audio Dynaudio

Octave Audio werd in 1975 opgericht en heeft zijn thuisbasis in Karlsbad, aan de rand van het Zwarte Woud in Duitsland. Het merk staat bekend om hoogwaardige buizenversterkers, waarbij klassieke audiotechniek wordt gecombineerd met moderne innovaties op het gebied van betrouwbaarheid en gebruiksgemak.

Een belangrijk onderscheidend element van Octave is de focus op stabiliteit en duurzaamheid. De versterkers maken gebruik van in eigen huis gewikkelde transformatoren, een expertise die teruggaat tot 1968. Vrijwel alle componenten worden lokaal ingekocht binnen een straal van 50 kilometer rond Karlsbad, terwijl de assemblage volledig met de hand plaatsvindt. Een echt lokaal productieproces dus. Dit zorgt voor korte en efficiënte communicatielijnen en garandeert volgens het merk een hoge bouwkwaliteit en een lange levensduur van de componenten.

Daarnaast rust Octave zijn versterkers uit met technologieën als Soft Start, een intuïtief bias-systeem en uitgebreide beveiligingscircuits. Ook biedt het merk modulaire uitbreidingen, waaronder de externe Black Box- en Super Black Box-voedingen, die de stroomvoorziening aanzienlijk verbeteren. De minimalistisch vormgegeven versterkers zijn verkrijgbaar in zwart en zilver en genieten binnen de high-end audiowereld een sterke reputatie vanwege hun bouwkwaliteit en waardevastheid.

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