Maak je tuin slim met Alternate en Gardena (ADV)

Zelfs je lampen schakelen mee

Mocht je nou een slimme Gardena grasmaaier hebben en ook de irrigatie door Gardena laten verzorgen, dan mag natuurlijk de slimme verlichting niet ontbreken. Als je verlichting in de tuin hebt die aangesloten is op het stopcontact dan kun je hiervoor de Gardena Smart Power Adapter gebruiken. Deze zet je simpelweg over het stopcontact en steekt hier de verlichting in. Vervolgens kun je via de Gardena-app handmatig of met schema’s je verlichting schakelen.

Maar, dan is niet alles. Gardena maakt het namelijk mogelijk de slimme producten te integreren met smarthomesystemen. Dit betekent dat de mogelijkheden eindeloos zijn. Er is ondersteuning voor onder meer Homey, IFTTT, Apple HomeKit, Fibaro, Alexa en Home Assistant. Hierdoor kun je bijvoorbeeld eigen sensoren gebruiken om de irrigatie mee aan te sturen, je kunt je slimme verlichting koppelen, je kunt de robotmaaier met spraak aansturen of je kunt het irrigatiesysteem automatisch laten stoppen als het begint met regenen.

Wil je meer weten over de mogelijkheden van de slimme Gardena producten in een Smart Garden? In ons Smart Living Project vertellen we je meer over hoe wij de producten inzetten.