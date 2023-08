Eerste generatie Nest Cams nu in Google Home-app te gebruiken

Vroeg of laat zal Google ongetwijfeld stoppen met de Nest-app. Al eerder werd de belofte gedaan om oudere Nest-apparaten ook beschikbaar te maken binnen de Google Home-app. Niet alleen camera’s, maar ook de thermostaten en de rookmelders. Het heeft even geduurd, maar de eerste generatie Nest Cams uit 2015 moeten binnen nu en enkele weken beschikbaar zijn in de Google Home-app. Voorlopig gaat het nog om de Public Preview-versie van Google Home, dus met de reguliere versie van de app moet je mogelijk nog even langer wachten.

Als gebruiker krijg je een pop-up te zien dat je je eerste generatie Nest Cams kunt overzetten. Het gaat hierbij specifiek om de Indoor-modellen van de eerste generatie Nest Cams, zo laat Google weten. Via de pop-up zal je door het gehele proces aan de hand meegenomen worden om de camera’s daadwerkelijk over te zetten. Google liet eerder al weten dat het uiteindelijk één app wil gebruiken voor alle slimme apparaten onder de eigen vleugels. Dat was bij de oudere generatie Nest-apparaten nog niet altijd het geval. Nieuwere producten als de Google Nest Cam en Google Nest Doorbell kun je wel gewoon binnen Google Home gebruiken.

Het is goed om te zien dat Google na de overname van Nest nog moeite doet om een acht jaar oude camera naar de Google Home-app te brengen. Andere producten moeten binnenkort gaan volgen.