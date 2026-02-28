Verslag: Op bezoek bij Arendal – Luidsprekers ontworpen met Noorse liefde

Met dank aan Klippel

Arendal wou vooral aantonen dat ze luidsprekers heel doordacht en met kennis ontworpen. Om de 1528 Series en daarna de 1610-speakers te ontwikkelen, investeerde Arendal onder andere in een Klippel-meetsysteem om spinorama-metingen te maken. Het is een heel geavanceerde opstelling met een stevig prijskaartje die nog niet zoveel bedrijven in huis hebben gehaald. Zo’n Near Field Scanner System bestaat uit een robotarm met meetmicrofoon die in honderden en zelfs duizenden posities van heel dichtbij een meting maakt van een luidspreker. Die metingen worden samengevoegd om een heel gedetailleerd beeld van de uitstraling te krijgen. Door de korte afstand waarop de metingen gebeuren, wordt de invloed van de ruimte uitgeschakeld. Je kunt het dus in elke redelijke grote kamer gebruiken. Een peperdure anechoïsche kamer is niet langer vereist. Maar een NFS kost echt wel veel geld, vaak worden bedragen van meer dan 100.000 euro geciteerd. Best veel voor een kleinere luidsprekerfabrikant, toch?

“We dachten er al vele jaren over en uiteindelijk hebben we gewoon besloten om de knoop door te hakken. Het heeft ook echt voor de 1610 het ontwikkelproces enorm versneld. En het gaat niet enkel om de snelheid, ook de nauwkeurigheid neemt toe. Als je dan vaak revisies van cross-overs en driveropstellingen doet, is dat echt een pluspunt. Ook bij het ontwikkelen van de tweeter-lens [een rooster voor de tweeter die het afstraalgedrag regelt, nvdr] bespaarde NFS veel tijd”, legt Thomas uit. Dat beaamt ook Jan: “Als CEO ben je geneigd om te focussen op de kostprijs van zo’n systeem, maar het bespaart ook veel. Je ontwikkelt sneller, je maakt minder dure prototypes. Je verliest minder tijd – en time is money.”

We hebben inmiddels al heel wat luidsprekerbouwers bezocht, dus hoe een traditionele testopstelling er uitziet is ons wel bekend. Het Klippel NFS van zijn kant, lijkt inderdaad wel heel wat eenvoudiger dan telkens in een dode kamer kruipen en voorzichtig microfoons te plaatsen (of miljoenen te investeren in een mobiele opstelling, zoals de gigantische Jupiter-kamer bij Dynaudio). Tijdens ons bezoek toonde Thomas hoe metingen verlopen met een 1610 Slim 8-speaker. Een hele procedure met 1.000 aparte metingen doorlopen duurt een nachtje, maar een korte introductie maakt duidelijk dat het wel makkelijk werken is.

Rond het NFS-systeem bevindt zich het terrein van Thomas. Rommelig? Neen, gewoon de werkomgeving van een ingenieur die doorlopend sleutelt aan cross-over designs en drivers onderzoekt. En dat neemt Arendal heel serieus. “We hebben voor de 1528 Series gekeken naar bestaande drivers, onder meer van Purifi en anderen. Voor bestaande drivers kiezen zou veel tijd besparen. Maar uiteindelijk vonden we onze eigen designs de betere keuze voor onze speakers”, legt Thomas uit. Simulaties helpen bij die zoektocht naar eigen designs, net als een 3D-printer die de ingenieur gebruikt om snel prototypes te maken. Beide zaken hebben, ook bij andere fabrikanten, gezorgd voor een revolutie op vlak van R&D. Thomas haalde bijvoorbeeld een reeks waveguides boven die hij zelf creëerde. Naargelang de vorm van dit onderdeel dat rond de tweeter komt te zitten, kan de uitstraling en verdeling van hoge frequenties heel anders verlopen. Hetzelfde met de tweeterlens, waarbij Thomas lang zocht naar het patroon van gaatjes.

Ook over het conusmateriaal bijvoorbeeld, is lang nagedacht. Uiteindelijk werd besloten voor de woofers te werken met koolstofvezel en het dure grafeen [een revolutionair, tweedimensionaal materiaal bestaande uit een enkele laag koolstofatomen in een honingraatstructuur, nvdr], een combinatie van materialen die voor de 1610-speakers echter te duur was. Ook voor de tweeterlens is heel lang gezocht naar de juiste gaatjespatroon om de uitstraling en het hoog te controleren. Die sterke in-house knowhow opende de deur naar een ambitieus project: “Toen we begonnen na te denken over de 1528 Series, hadden we meteen het gevoel dat we in het high-end segment echt iets konden realiseren.”

Voor de productie van de luidsprekers werkt Arendal met een fabriek in China. Die werkt naar de specificaties van de Noren. Thomas brengt elk jaar er ook veel tijd door om samen te werken met de ingenieurs ter plekke. De strak getekende speakers zelf stralen heel sterk een premiumgevoel uit, over de bouwkwaliteit van de producten die wij getest hebben viel nooit te klagen. Als je zo’n Arendal uitpakt, krijg je ook een heel luxe ervaring. Alles is mooi ingepakt in een dikke satijnachtige beschermhoes, de handleiding is riant gedrukt en met een paar witte handschoenen kun je de speakers optillen zonder afdrukken te laten.