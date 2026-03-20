Streamz verhoogt de prijzen van alle abonnementen met een euro

Vanaf 20 april ga je meer betalen voor je Streamz-abonnement. De Vlaamse streamingdienst laat je straks één euro meer betalen bij alle abonnementen. De prijsverhoging is volgens de streamingdienst noodzakelijk om te kunnen blijven investeren in sterke lokale producties en recente internationale titels, zo lezen we bij HLN.be. De dienst wil dezelfde kwaliteit in aanbod en kijkervaring kunnen blijven bieden. Ook jaarabonnementen gaan in prijs omgerekend met ongeveer een euro per maand omhoog.

Je kunt bij Streamz kiezen uit drie verschillende abonnementen, namelijk Basic, Premium en Premium+. Bij ieder abonnement ga je een euro meer betalen. Basic gaat per 20 april van 8,99 euro naar 9,99 euro, Premium gaat van 13,99 euro naar 14,99 euro en Premium+ gaat van 21,99 euro naar 22,99 euro. De verschillen tussen de abonnementen zijn als volgt: Basic heeft reclame, Premium heeft geen reclame en laat je ook downloaden en offline kijken. Premium+ toont daarnaast ook recente blockbusters. Daarnaast zijn er verschillen in het aantal kijkprofielen en op hoeveel schermen je tegelijk kunt kijken.

Nu nog een tijdelijke actie met korting

Vorig jaar verhoogde Streamz de prijs ook al met een euro. Wie nog korting wil ontvangen moet er snel bij zijn. De streamingdienst heeft op dit moment nog een actie op Premium om voor 8,99 euro per maand te kijken in plaats van 13,99 euro (en vanaf 20 april dus 14,99 euro).