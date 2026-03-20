Nieuws Entertainment Streamingdiensten

Streamz verhoogt de prijzen van alle abonnementen met een euro

20 maart 2026 1 Minuut 0 Reacties
Streamz

De Vlaamse streamingdienst Streamz wordt duurder. Of je nu Basic, Premium of Premium+ hebt, je gaat een euro extra per maand betalen.

Streamz

Vanaf 20 april ga je meer betalen voor je Streamz-abonnement. De Vlaamse streamingdienst laat je straks één euro meer betalen bij alle abonnementen. De prijsverhoging is volgens de streamingdienst noodzakelijk om te kunnen blijven investeren in sterke lokale producties en recente internationale titels, zo lezen we bij HLN.be. De dienst wil dezelfde kwaliteit in aanbod en kijkervaring kunnen blijven bieden. Ook jaarabonnementen gaan in prijs omgerekend met ongeveer een euro per maand omhoog.

Je kunt bij Streamz kiezen uit drie verschillende abonnementen, namelijk Basic, Premium en Premium+. Bij ieder abonnement ga je een euro meer betalen. Basic gaat per 20 april van 8,99 euro naar 9,99 euro, Premium gaat van 13,99 euro naar 14,99 euro en Premium+ gaat van 21,99 euro naar 22,99 euro. De verschillen tussen de abonnementen zijn als volgt: Basic heeft reclame, Premium heeft geen reclame en laat je ook downloaden en offline kijken. Premium+ toont daarnaast ook recente blockbusters. Daarnaast zijn er verschillen in het aantal kijkprofielen en op hoeveel schermen je tegelijk kunt kijken.

Nu nog een tijdelijke actie met korting

Vorig jaar verhoogde Streamz de prijs ook al met een euro. Wie nog korting wil ontvangen moet er snel bij zijn. De streamingdienst heeft op dit moment nog een actie op Premium om voor 8,99 euro per maand te kijken in plaats van 13,99 euro (en vanaf 20 april dus 14,99 euro). Meer informatie lees je op de website.

Reacties (0)

Lees meer

Film,Photography,Special,Envelope,Slips,For,Negative,Storage.,35mm,And Create
Digital Movie Create 01 oktober 2025

Het analoge filmrolletje herleeft – Ga voor creatief, nostalgisch en retro-cultbeleving…

01 oktober 2025
muziek cd ruud Audio
Achtergrond Opinie Audio 01 januari 2026

Een selectie van de mooiste cd’s van 2025

01 januari 2026
interv_Bergwerff : van der Wolf_1 Audio
Interview Music Emotion Audio 09 september 2025

Interview: Deel 15: Aart Bergwerff en Bert van der Wolf – Structuur en Klankkleuren

09 september 2025
Loewe leo 3 Audio
Nieuws Audio Hoofdtelefoons 23 september 2025

Loewe lanceert Loewe leo: een nieuwe over-ear hoofdtelefoon

23 september 2025
Perlisten A4t Audio
Reviews Audio Luidsprekers 14 maart 2026

Review: Perlisten A4t – Instapper op hoog niveau

14 maart 2026
Antagonist
ADV
Gesponsord Create 01 oktober 2025

Van blog naar professioneel platform (ADV)

01 oktober 2025
Beans View D210 Smarthome
Tips en advies Smarthome Veiligheid en beveiliging 25 december 2025

De beste slimme camera’s voor binnen van dit moment – 2025/2026

25 december 2025
Jaarboek 2025 1 Beeld
FWD Beeld 03 december 2025

Met korting in de voorverkoop: Het Grote FWD Jaarboek 2026

03 december 2025