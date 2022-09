iRobot Roomba Combo J7+ kan tegelijkertijd stofzuigen én dweilen

iRobot lanceert vandaag de Roomba Combo J7+. Het is de eerste 2-in-1 robot van het merk dat tegelijkertijd kan stofzuigen en dweilen. Dit model beschikt namelijk over een volledig intrekbare dweilpad die zichzelf automatisch naar de bovenkant van de robot tilt wanneer de robot tapijt en vloerkleden detecteert. Zo voorkom je nattigheid op plekken waar je het niet nat wil hebben. Dit model heeft dan ook wel iets weg van een cabriolet.

“Het gebruik van 2-in-1 robots leidde tot nu tot slechte gebruikerservaringen. Deze robots vereisten afzonderlijke, tijdrovende schoonmaaktaken of creëerden meer rommel doordat de dweilpad niet hoog genoeg werd opgetild om tapijt en vloerkleden te vermijden. De Roomba Combo j7+ biedt een unieke oplossing voor beide uitdagingen,” zegt Keith Hartsfield, Chief Product Officer bij iRobot. “Daarnaast wordt dankzij iRobot OS de Roomba Combo j7+ na verloop van tijd steeds slimmer, omdat hij automatisch nieuwe functies via iRobot OS downloadt zodra die beschikbaar zijn. Dus als er nieuwe updates beschikbaar zijn, kan de robot daar direct gebruik van maken.”

Herkent vieze plekken en ontwijkt obstakels

De Roomba Combo J7+ zuigt aan de voorkant en dweilt tegelijkertijd de schone vloer aan de achterkant. Zo bespaar je tijd doordat de ruimte in één keer wordt schoongemaakt. De robot beschikt dankzij slimme functies van iRobotOS 5.0 Home Intelligence en het PrecisionVision-navigatiesysteem over alle tools om de ruimte goed schoon te maken en tegelijk extra effectief te zijn. Zo herken dit model meer dan tachtig veelvoorkomende objecten zoals de kattenbak, het toilet of de vaatwasser. Op deze plekken zal de robot het extra goed schoonmaken. Liggen er kleding, schoenen, sokken, speelgoed of afval in de weg? De robot zal het detecteren en vermijden.

Je kunt de robotstofzuigdweiler koppelen aan je favoriete spraakassistent. De robot kent ongeveer 600 spraakcommando’s. Het gebruik van de Roomba Combo j7+ is eenvoudig. De robot detecteert wanneer een dweilpad is bevestigd en de vloeistoftank vol is – en schakelt dan automatisch over naar de dweilmodus. Andere 2-in-1’s hebben een dweil die gebruikers handmatig moeten bevestigen na het stofzuigen, wat extra werk en tijd kost. Bij dit model is de dweilarm al bevestigd en klaar voor gebruik. Het Clean Base Automatic Dirt Disposal-systeem zorgt ervoor dat gebruikers maandenlang niet zelf hoeven te stofzuigen. Met de Clean Base leegt de Roomba Combo j7+ het verzamelde vuil in een gesloten zak die tot 60 dagen meegaat.

Advertentie

Prijs en beschikbaarheid

De Roomba Combo j7+ met Clean Base Automatic Dirt Disposal kost 999 euro en is vanaf 4 oktober verkrijgbaar. Het model zonder Clean Base Automatic Dirt Disposal en kost 799 euro.

Lees meer over iRobot.