iRobot rolt nieuwe iRobot Genius-update uit met nieuwe features

iRobot heeft vier nieuwe features geïntroduceerd in de nieuwe update voor het iRobot Genius-platform. Hiermee moet jouw schoonmaakrobot nog slimmer gemaakt worden. Het verschilt per model welke functie exact wordt toegevoegd. Het gaat om functies voor de robotstofzuigers en de dweilrobots. Het gaat om de volgende nieuwe functies:

Clean while I’m Away

De schoonmaakrobots zouden zich aan jouw schema moeten aanpassen met deze functie. Aan de hand van gps en je smartphone kun je een zone aanmaken rond je huis. Verlaat je het huis? Dan kan de schoonmaakrobot gaan schoonmaken. Hierbij kan er dus automatisch gestofzuigd worden wanneer jij boodschappen gaat halen. De schoonmaakrobot stopt als jij weer in de zone aanwezig bent. Dit wordt ook wel geofencing genoemd.

Clean Time Estimates

Deze functie geeft een schatting hoe lang een schoonmaakbeurt duurt en is beschikbaar voor iRobot Smart Mapping-robots (die je huis dus in kaart gebracht hebben). Kies een specifieke kamer of zone in je huis en je krijgt een schatting van de schoonmaaktijd. Zo weet je of je de schoonmaakrobot nog snel kunt laten schoonmaken voordat je bezoek op de stoep staat.

Time Boxed Cleaning

Deze functie biedt schoonmaakintervallen voor robots die niet zijn uitgerust met Smart Mapping. Je kunt vooraf ingestelde intervallen instellen van 15 tot 45 minuten. De robot maakt schoon gedurende deze intervallen en keert na afloop weer terug naar het laadstation. Zo kun je het schoonmaken inplannen rond je videocalls en heb je nooit last van schoonmaaklawaai tijdens je vergaderingen.

Braava Jet m6 Threshold Zones

Gebruikers met een Braava Jet M6 robotdweil kunnen nu ‘hoge drempel’-gebieden aangeven op de Smart Map in de iRobot Home-app. Hierdoor kan dit model over hogere drempels komen die voorheen als obstakel werden geïnterpreteerd.

De updates voor het iRobot Genius-platform worden op dit moment uitgerold naar gebruikers met robotstofzuigers en schoonmaakrobots van iRobot die met wifi verbonden zijn.

