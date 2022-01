De boerderij in Winterswijk, ook wel Het Guldenhuis genoemd, bevat een groot aantal slimme technologieën die het leven van de bewoners gemakkelijker en comfortabeler maken. Om de karakteristieke uitstraling van de boerderij intact te houden, zijn de intelligente installaties en de aansluitingen weggewerkt achter de muren, onder de vloer en in de plafonds van het gebouw.

‘Wow-effect’

Systeem integrator Martin van Ling van Hestia Domotica bracht de slimme installaties aan en koppelde deze via KNX met elkaar. De op KNX-gebaseerde ABB i-bus zorgt dat de intelligente installaties in de voormalig boerderij en de bijgebouwen met elkaar communiceren via een enkele buskabel. De systemen werken hierdoor optimaal samen met als gevolg dat de slimme apparaten zo veilig en energiezuinig mogelijk functioneren. “De technische installatie doet op de achtergrond wat deze moet doen”, zegt Peter Stemerdink. “Het zorgt voor energiebesparing, veiligheid en woongemak. Dat vertaalt zich op de voorgrond naar een echt ‘wow-effect’. Zo zorgen slimme bewegingsmelders dat automatisch het licht aan gaat wanneer we een ruimte binnenstappen. Binnenkort koppelen we hier ook het draadloze Sonos-soundsysteem aan, zodat bij binnenkomst niet alleen het licht aangaat, maar ook onze favoriete muziek begint te spelen.”

Automatische klimaatregeling

Het verwarmen en koelen van de woonboerderij gebeurt ook automatisch door de koppeling met KNX. Op basis van de buitentemperatuur, de ingestelde streeftemperatuur voor de binnenruimtes en de actuele binnentemperatuur, beslist het systeem of er verwarmd of gekoeld moet worden. De luchtdichte ‘schil’ van de woning, dubbel glas en warmteterugwinning bij de ventilatie zorgen dat het warmteverlies binnen de woning minimaal is. De warmte en koude worden duurzaam gewonnen via aardwarmte, en een cv-houtkachel zorgt voor de opwarming van circa 900 liter tapwater. Om de exacte prestaties van de klimaatinstallaties inzichtelijk te maken, koppelde systeem integrator Martin van Ling de KNX-installatie via een speciale gateway met het internet. CubeVision zorgt voor de visualisering van de gegevens, die de bewoners op hun telefoon, iPad, touchscreen, panelen aan de wand of computer kunnen opvragen. In overzichtelijke grafieken zien zij in een oogopslag de binnentemperatuur en eventuele temperatuurschommelingen in de binnenruimtes. Per ruimte is het energieverbruik in te zien en kunnen de bewoners op afstand functies en scènes individueel instellen en activeren.

Talloze mogelijkheden

Het gemak dat de woningautomatisering met zich meebrengt, uit zich in nog meer functies. Zo is er in de slaapkamer en bij de voordeur van de woning een knop waarmee de bewoners alle aangesloten systemen aan en uit kunnen zetten. “Onze elektrische sloten vallen daarnaast automatisch in het slot wanneer je de deur achter je dichttrekt”, zegt Stemerdink. “Met een app op mijn mobiel kan ik de deur vervolgens automatisch openen. Als het nodig is, kan ik de deur zelfs op afstand ontgrendelen. Zo is het mogelijk dat je mensen met een persoonlijke code toegang tot de woning geeft op een bepaald tijdsslot.” Van Ling, vult aan: “De sloten zijn ook aan andere systemen gekoppeld. Zo gaan, bij inschakeling van het alarmsysteem, automatisch alle deuren op slot. Wanneer het brandalarm afgaat, gaan de deuren van het slot en springt automatisch alle verlichting aan om de vluchtwegen goed zichtbaar te maken. De mogelijkheden van woningautomatisering met KNX stoppen eigenlijk pas daar waar je fantasie ophoudt.”

Comfortabel en veilig

De woningautomatisering zorgt dat de aansturing van de intelligente installaties in de monumentale woning eenvoudiger zijn dan ooit. “Bovendien zorgt de domotica niet alleen voor meer wooncomfort, maar ook voor een veilig gevoel”, vertelt Stemerdink. “Door uitgebreide aandacht te besteden aan cyber security zorgt Martin ervoor dat er geen gaten in de digitale verdediging zitten. Hierdoor is onze woning via het internet alleen toegankelijk voor ons en voor de systeem integrator. Met al het woongemak dat de slimme systemen met zich meebrengen, voelen we ons echt de koning te rijk in ons eigen ‘paleis’.”

Dit artikel is geschreven door Rob van Mil voor Home Emotion. Lees meer artikelen van Home Emotion.