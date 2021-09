Ikea lekt tweede generatie van Symfonisk-speakerlamp op eigen website

De nieuwe speakerlamp van Sonos en Ikea is gespot in een ondersteuningsdocument op de website van de meubelmaker. Een gebruiker op Reddit, het grootste internetforum, deelde daar zijn bevindingen.

Symfonisk van Ikea en Sonos

De gebruiker op Reddit claimt tevens de lampen gespot te hebben in de winkel. De nieuwe speakerlamp krijgt mogelijk een gestroomlijnd ontwerp en biedt daarnaast waarschijnlijk de optie aan om van lampenkap te kunnen wisselen. De paddenstoelvormige, doorzichtige kap van de vorige versie wordt dus ingewisseld.

Het ontwerp in de afbeeldingen laat een lamp zien die geen schaalachtige basis meer heeft en in plaats daarvan de benodigde componenten in de basis verwerkt. Net zoals bij het vorige model is er ondersteuning voor het multiroomsysteem van Sonos en Apple, ook wel bekend als AirPlay 2.

Het ondersteuningsdocument biedt twee kapopties aan. De eerste heeft de vorm van een cilinder en lijkt nog het meeste op de kap van de eerste generatie. Daarnaast is er een doorzichtige versie gemaakt van stof. Beide kappen zijn te koop in de kleuren zwart en wit en kosten zo’n twintig tot dertig euro. De nieuwe speakerlamp van Ikea en Sonos heeft een prijskaartje van 129 euro. Waarschijnlijk moet je beide onderdelen los kopen, tenzij Ikea de componenten in een pakket aanbiedt. De kans is dus groot dat de nieuwe versie even duur wordt.